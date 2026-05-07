La guerra de Irán y Birmania marcan la reunión de líderes del Sudeste Asiático

Bangkok, 7 may (EFE).- Los efectos derivados del conflicto bélico en Irán y la crisis de Birmania marcan este jueves el inicio de las reuniones de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), cuya presidencia acoge este año Filipinas.

"La actual crisis en Oriente Medio y sus repercusiones de gran alcance, como la interrupción del flujo de energía, rutas comerciales, suministro de alimentos, cadenas de suministros y la seguridad de nuestros ciudadanos, nos recuerda que los hechos más allá de nuestra región puede tener efectos inmediatos y profundos en ASEAN", declaró Theresa Lazaro, ministra filipinas de Exteriores.

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La jefa de la diplomacia de Manila inauguró hoy la cita junto a sus homólogos de la región, como antesala de la reunión de primeros ministros y presidentes del bloque prevista para el viernes en la ciudad de Cebú, región central del archipiélago.

El Sudeste Asiático, muy dependiente de las importaciones energéticas procedentes de Oriente Medio, ha sufrido el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de un cuarto del comercio de crudo mundial, a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Filipinas, una de las naciones más afectadas, declaró en marzo el estado de emergencia energética para hacer frente a la escasez de combustible, mientras Tailandia, Vietnam, Laos y Birmania son otros de los países que han aplicado medidas para afrontar la situación.

La disminución en el comercio de productos derivados como la urea, un fertilizante clave para la agricultura, preocupa a los países por su impacto en la seguridad alimenticia de la región.

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En el margen de la reunión, también está previsto que hoy se reúnan los líderes políticos de Brunéi, Filipinas, Indonesia y Malasia.

A la cita no acuden ni el canciller del gobierno militar birmano ni el recién nombrado presidente, el general golpista Min Aung Hlaing, debido al veto establecido a los mandos castrenses a las reuniones de alto perfil del bloque tras el golpe de estado que el Ejercito perpetró en febrero de 2021.

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Tras esa toma de poder, los entonces líderes políticos de la ASEAN y Min Aung Hlaing acordaron una hoja de ruta para solucionar el conflicto basada en cinco puntos, que incluye la liberación de todos los presos políticos y el fin de la violencia contra los civiles. Con escasos avances desde entonces.

La reunión llega tras el reciente nombramiento de Min Aung Hlaing como presidente del gobierno militar dentro de la pretendida transición política del régimen castrense tras las elecciones organizadas entre diciembre y enero, celebradas en un clima de represión y que carecieron de oposición representativa.

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Tras los cambios en el poder, Naipyidó anunció la semana pasada el traslado a arresto domiciliario de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, arrestada desde las primeras horas de la asonada que depuso su gobierno, aunque aún se desconocen detalles sobre la situación de la líder.

Manila pidió el miércoles al Gobierno militar de Birmania que permita a Lazaro, quien ocupa este año el cargo de enviada especial de la ASEAN para Birmania, verificar el estado de Suu Kyi.

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La canciller filipina adelantó durante el discurso inicial de la reunión de hoy que "informará (a sus homólogos) sobre los avances" en los cinco puntos de consenso pactados con los militares birmanos.

Creada en 1967, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático está integrada por Singapur, Malasia, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Birmania, Brunéi, Laos, Camboya y Timor Oriental. EFE

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(foto)(vídeo)