Colombia y Ecuador se reúnen la próxima semana en Lima tras la crisis en la frontera, según medios

El diferendo arancelario entre Colombia y Ecuador se suma a las acusaciones cruzadas sobre el abordaje al crimen organizado y a los recientes incidentes militares en la frontera. Esta compleja coyuntura ha motivado la convocatoria a una reunión entre representantes de ambos gobiernos el 23 y 24 de marzo en Lima, en un evento respaldado por la Comunidad Andina, según informa Caracol Radio.

La cita tendrá lugar en la capital peruana y contará con la participación del secretario general del organismo regional, Gonzalo Gutiérrez. El medio Caracol Radio detalló que aún no se han confirmado los nombres de quienes encabezarán las delegaciones de cada país, pero destacó que este encuentro se presenta como un intento por recomponer las relaciones binacionales, afectadas por recientes operativos militares y posturas divergentes ante el control del crimen en la frontera.

Colombia y Ecuador han atravesado un período de tensiones a partir de episodios como los bombardeos llevados a cabo por el gobierno ecuatoriano contra posiciones de grupos armados ilegales. De acuerdo con lo publicado por Caracol Radio, Ecuador sostiene que los ataques se efectuaron únicamente dentro de sus límites territoriales, aunque señala que los grupos criminales —a los que describe mayoritariamente como colombianos— se movilizan con libertad en la zona limítrofe. Al mismo tiempo, autoridades ecuatorianas acusan a su par colombiano de un esfuerzo insuficiente para combatir estas organizaciones.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impulsó en paralelo una medida de represalia comercial, iniciando una llamada “guerra arancelaria” contra Colombia. Esta decisión elevó la tensión diplomática, sumando un componente económico al ya existente conflicto en materia de seguridad, según consignó Caracol Radio. Noboa manifestó públicamente su malestar ante lo que califica como falta de colaboración efectiva de la administración de Gustavo Petro en la lucha contra el crimen transfronterizo.

Por su parte, el presidente colombiano ha negado las acusaciones de inacción y denunció que algunos de los ataques habrían alcanzado territorio bajo soberanía colombiana. Gustavo Petro publicó la imagen de un artefacto explosivo encontrado en una plantación de hoja de coca ubicada en el municipio de Ipiales, departamento de Nariño, lo que, en palabras del mandatario, representa una evidencia de los riesgos para poblaciones fronterizas y de que los bombardeos ecuatorianos no han estado limitados al lado ecuatoriano de la frontera, como insiste Ecuador. Según reportó Caracol Radio, este hallazgo fue utilizado por Petro para reforzar su exigencia de respeto a la integridad del territorio colombiano.

En este contexto, los titulares de Defensa de ambos países sostuvieron un primer diálogo preliminar el miércoles anterior a la cita en Lima. Durante ese contacto, acordaron la conformación de una comisión binacional cuyo objetivo será esclarecer los hechos ocurridos en la zona limítrofe y buscar mecanismos de coordinación para futuros operativos, de acuerdo con lo recogido por Caracol Radio.

La tensión reciente no se limita al aspecto bélico. Las restricciones comerciales impuestas por Ecuador, en respuesta a las quejas sobre el combate a la criminalidad, han afectado las relaciones económicas y el tránsito de mercancías en la frontera común. Expertos consultados por Caracol Radio advierten que estas disputas impactan tanto en la convivencia de las comunidades fronterizas como en la estabilidad regional.

El papel de la Comunidad Andina aparece como central en la posibilidad de encauzar la controversia hacia soluciones diplomáticas. Caracol Radio indicó que el mecanismo regional será el encargado de coordinar y facilitar el diálogo entre los gobiernos involucrados, procurando resultados que refuercen la cooperación y respeten la soberanía de ambas naciones.

La expectativa hasta el inicio de las reuniones en Lima es que ambas delegaciones lleguen dispuestas a avanzar en los temas críticos: la seguridad, el control del crimen organizado, la delimitación de operaciones militares y la reactivación de los vínculos comerciales. El seguimiento por parte de la Comunidad Andina y la asistencia de Gonzalo Gutiérrez buscarán establecer una hoja de ruta capaz de prevenir futuros desencuentros y episodios de confrontación política o militar en la frontera colombo-ecuatoriana.