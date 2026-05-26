El Gobierno crea Comisiones Nacionales para los centenarios de Averroes, la Generación del 27 y el bicentenario de Goya

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los Reales Decretos por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la conmemoración del IX Centenario del nacimiento de Averroes, del Centenario de la Generación del 27 y para la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya.

En el primer caso, proyecto de real decreto tiene por objeto la creación y regulación del funcionamiento de la Comisión Nacional para la conmemoración del IX Centenario del nacimiento de Averroes, para impulsar y coordinar las distintas actividades que lleve a cabo la Administración General del Estado en relación con este acontecimiento y, en su caso, otras Administraciones públicas, entidades públicas y privadas y particulares que participen en ella.

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Asimismo, en el caso del Centenario de la Generación del 27, se ha introducido un nuevo artículo para que la Comisión Nacional cuente en su Pleno con la persona titular de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

Por otro lado, el Gobierno ha creado y regulado la Comisión Nacional para la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya, a fin de establecer la Presidencia de Honor de Sus Majestades los Reyes en la citada Comisión, dotándola así del máximo nivel institucional.

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