Agencias

El Gobierno crea Comisiones Nacionales para los centenarios de Averroes, la Generación del 27 y el bicentenario de Goya

Guardar
Imagen PTSYN7OAINEZJOXFKIAY3ZRISA

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los Reales Decretos por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la conmemoración del IX Centenario del nacimiento de Averroes, del Centenario de la Generación del 27 y para la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya.

En el primer caso, proyecto de real decreto tiene por objeto la creación y regulación del funcionamiento de la Comisión Nacional para la conmemoración del IX Centenario del nacimiento de Averroes, para impulsar y coordinar las distintas actividades que lleve a cabo la Administración General del Estado en relación con este acontecimiento y, en su caso, otras Administraciones públicas, entidades públicas y privadas y particulares que participen en ella.

PUBLICIDAD

Asimismo, en el caso del Centenario de la Generación del 27, se ha introducido un nuevo artículo para que la Comisión Nacional cuente en su Pleno con la persona titular de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

Por otro lado, el Gobierno ha creado y regulado la Comisión Nacional para la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya, a fin de establecer la Presidencia de Honor de Sus Majestades los Reyes en la citada Comisión, dotándola así del máximo nivel institucional.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Uruguay invierte unos 30 millones de dólares en la renovación de su Biblioteca Nacional

Infobae

Perú busca ser socio esencial para nueva economía global, dice el canciller en foro minero

Infobae

Los seleccionadores españoles femeninos se reúnen en Alcobendas para poner "en común" su trabajo

Los seleccionadores españoles femeninos se reúnen en Alcobendas para poner "en común" su trabajo

Israel prohíbe la entrada a 40 miembros de una ONG suiza por supuesta vinculación a Hamás

Infobae

La UE prorroga hasta mayo de 2027 las sanciones contra responsables de la represión en Rusia

La UE prorroga hasta mayo de 2027 las sanciones contra responsables de la represión en Rusia