Los seleccionadores españoles femeninos se reúnen en Alcobendas para poner "en común" su trabajo

Los seleccionadores españoles femeninos de formación, Anna Montañana (España Futuro), Rubén Burgos (Sub-20), Lino López (Sub-19), Isaac Fernández (Sub-18), Moses Fernández (Sub-17) y Madelen Urieta (Sub-16), se reúnen, junto a sus respectivos equipos técnicos, en Alcobendas (Madrid) este martes y el miércoles para sentar las bases del trabajo en común de este verano.

Por tercer año consecutivo, los equipos técnicos de las selecciones de formación femeninas, encabezados por el seleccionador Miguel Méndez y el director deportivo José Ignacio Hernández, se juntan antes del verano para poner en común el trabajo de cada una de las categorías. También se encuentran en Alcobendas los miembros del equipo técnico de la selección senior Nacho Martínez, Cristina Cantero y Raquel Romo.

PUBLICIDAD

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, abrió las jornadas y destacó la competitividad histórica de todas las selecciones femeninas, que suma cuatro años con pleno de medallas en los cuatro torneos internacionales oficiales de cada verano -el Mundial y los tres EuroBaskets-.

"Somos España. Y eso significa competir. Queremos competir, queremos ganar, pero también queremos seguir haciendo algo que nos ha definido siempre: formar talento. Hacer crecer a las jugadoras, ayudarles a entender lo que significa formar parte de este equipo y ahí el papel de los entrenadores es fundamental. No siempre hemos tenido el mayor talento individual, pero sí hemos sabido competir como equipo. Porque si algo nos ha caracterizado como país es el trabajo colectivo. Y ahí es donde hemos marcado la diferencia", indicó Aguilar.

PUBLICIDAD

En España Futuro, la responsable será Anna Montañana, ayudada por Azu Muguruza y Marta Sorlí. En la Sub-20, volverá a estar como seleccionador Rubén Burgos, con David Muñoz y Mireia Capdevilla como ayudantes. Isaac Fernández será el seleccionador de la Sub-18, con Javi Torralba y Gloria Estopa en su equipo técnico. La Sub-17 estará dirigida por Moses Fernández, con la ayuda de JC Marcos y Suso Garrido. Made Urieta será la seleccionadora Sub-16, junto a Álex Gómez y Luis Aguirre. Por último, la Sub-19, que no tendrá competición oficial, estuvo representada por Lino López y Lucas Fernández.

El seleccionador femenino absoluto, Miguel Méndez, recordó que trabajan "todo el año por la formación". "Pero esta reunión es el inicio del trabajo del verano. Es el momento de poner los pilares del juego de las diferentes selecciones. Estoy contento por poder trabajar y encontrarme con amigos, conocer las características principales de cada generación y lo que esperamos de todas las jugadoras de formación. Un pistoletazo de salida para un verano que esperamos que sea, como estos últimos, muy importante para nosotros", apuntó.

PUBLICIDAD

Por su parte, José Ignacio Hernández explicó que la reunión trata de "poner en común el trabajo de cada una de las selecciones que tendrán actividad este verano". "Creemos que es importante que todo el mundo participe del trabajo de cada una de las categorías, no sólo de cada generación. Contamos con entrenadores que ya hacen durante la temporada un gran trabajo en sus clubes, que al final son la clave de la formación de las jugadoras", finalizó.