Cinco detenidos,uno de ellos en Llinars (Barcelona),en relación a una muerte violenta en Asturias en 2025

Dos de los arrestos vinculados con la muerte de Emiliano B.R., apodado 'el panameño', tuvieron lugar fuera del Principado de Asturias: uno en Llinars del Vallès (Barcelona) y otro en la ciudad francesa de Orleans, según información de Europa Press. Estos dos detenidos, junto a otros tres localizados en territorio asturiano, serán trasladados a Oviedo, donde comparecerán ante el juez tras una operación coordinada de la Guardia Civil relacionada con una muerte violenta ocurrida en Lugo de Llanera en 2025.

De acuerdo con Europa Press, los agentes del instituto armado desplegaron la madrugada del miércoles un operativo simultáneo en distintas ciudades, incluyendo Oviedo y Gijón, así como fuera de Asturias. Este dispositivo ha involucrado registros domiciliarios en las diferentes localidades donde fueron localizados los implicados. La Guardia Civil ha situado la operación en el marco de la investigación por el asesinato de Emiliano B.R., identificado como presunto narcotraficante y conocido en su entorno como 'el panameño'.

Los cinco detenidos se encuentran en dependencias policiales y, según reportó Europa Press, pasarán a disposición judicial el viernes. El procedimiento judicial tendrá lugar en Oviedo, adonde serán trasladados tanto el arrestado en la provincia barcelonesa como el aprehendido en Francia. El resto de los sospechosos fueron localizados en distintas áreas de Asturias, lo que ha requerido coordinación entre las fuerzas de seguridad de diferentes jurisdicciones, tanto nacionales como internacionales.

Europa Press detalló que las actuaciones de la Guardia Civil han incluido inspecciones en domicilios vinculados con los sospechosos, como parte del esclarecimiento de la muerte de Emiliano B.R. Las investigaciones apuntan a que la víctima, cuya actividad delictiva se relaciona con el tráfico de drogas, habría sido objeto de un asesinato por encargo en la localidad de Lugo de Llanera. Los hechos investigados se desarrollaron en 2025, de acuerdo con la información actualizada por el medio.

El operativo, centrado tanto en la localización de los implicados como en la recolección de pruebas, se inscribe dentro de las acciones policiales para el esclarecimiento de crímenes relacionados con el crimen organizado. La coordinación con las autoridades francesas permitió la detención de uno de los señalados en Orleans, constatando la dimensión internacional de la investigación, según consignó Europa Press.

Por otra parte, la detención en Llinars del Vallès muestra la expansión de este tipo de delitos vinculados al narcotráfico más allá de los límites geográficos de Asturias. Desde la Guardia Civil no se han facilitado, hasta el momento, más detalles sobre la identidad de los otros detenidos ni sobre los elementos incautados en los registros, aunque el despliegue policial ha contado con la participación de diferentes unidades especializadas, según recoge Europa Press.

La Guardia Civil informó que los arrestados permanecerán bajo custodia hasta ser presentados al juzgado correspondiente en Oviedo. Por el momento, no se han divulgado detalles sobre las declaraciones de los detenidos o sobre cómo se produjo exactamente el encargo del asesinato, puntos aún bajo secreto de sumario dentro de la investigación judicial abierta, según publicó el medio.

Europa Press indicó que existen imágenes del operativo, disponibles para medios acreditados, que muestran la magnitud del dispositivo de seguridad implementado tanto en Asturias como en los otros puntos de detención.

El caso de Emiliano B.R. ha quedado en el foco de atención por tratarse de una muerte vinculada al entorno criminal del narcotráfico, hecho que ha motivado la movilización de recursos policiales y judiciales para tratar de esclarecer tanto la autoría material como los móviles detrás del asesinato. El operativo se encuentra en curso y se prevén nuevas diligencias conforme avancen las indagaciones, según subrayó Europa Press.