Bybit Pay lleva los pagos diarios con criptomonedas a Bolivia con códigos QR de Yape

PR Newswire

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 19 de marzo de 2026

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, presentó pagos con códigos QR de Yape en Bybit Pay en Bolivia, lo que permite a los usuarios realizar pagos con criptomonedas en el mundo real, tanto en línea como en comercios locales, a través de una de las aplicaciones de pago con los códigos QR más populares del país.

El QR de Yape ya es el método de pago preferido por millones de bolivianos para sus compras diarias. Esta integración permite a los usuarios de Bolivia pagar con criptomonedas de forma rápida y segura con el QR de Yape, lo que conecta los activos digitales con los gastos del día a día. Los usuarios escanean un código QR como lo harían normalmente; la conversión a criptomonedas se realiza en segundo plano. Bybit Pay permite realizar transacciones con códigos QR sin complicaciones, diseñadas para simplificar los pagos con criptomonedas sin renunciar a la seguridad ni a la eficiencia.

Con motivo del lanzamiento, Bybit Pay ofrece recompensas promocionales a los usuarios de Bolivia. Los nuevos usuarios pueden obtener un cupón de descuento del 50 % para su primer pago con QR de Yape, mientras que los usuarios actuales pueden recibir un reembolso que va del 2 % al 10 % en cada transacción con QR de Yape, según las condiciones aplicables.

"Somos una de las primeras bolsas en lanzar una solución de pago con criptomonedas integrada con QR de Yape en Bolivia", declaró Patricio Mesri, Country Manager for Spanish-speaking LATAM de Bybit. "Al integrar los pagos con criptomonedas en un sistema de códigos QR de uso generalizado, estamos facilitando su uso en la vida real y avanzamos con rapidez para aportar un valor práctico a las transacciones del día a día".

Yape es una de las billeteras digitales más utilizadas en Perú, con más de 15 millones de usuarios activos en todo el país. Desde su llegada a Bolivia en 2023, la plataforma ha crecido rápidamente hasta alcanzar más de 3 millones de usuarios y una amplia red de comercios afiliados, lo que la convierte en una de las principales aplicaciones de pago móvil del país. Junto a Yape presta servicio a más de 18 millones de usuarios en ambos mercados. La empresa tiene previsto seguir expandiéndose en Bolivia, con el objetivo a largo plazo de llegar a aproximadamente la mitad de la población del país en los próximos años.

"Este lanzamiento demuestra cómo los pagos con criptomonedas pueden integrarse a la perfección en los sistemas de pago con códigos QR ya existentes en Latinoamérica, sin alterar el comportamiento de los usuarios", comentó Federico Goldberg, CEO de Manteca. "Al facilitar el uso de métodos de pago locales a gran escala, colaboramos con Bybit para integrar los activos digitales al comercio cotidiano".

El lanzamiento forma parte de la iniciativa de Bybit para ampliar las soluciones prácticas de pago con criptomonedas en toda América Latina, donde la demanda de uso accesible y cotidiano de los activos digitales sigue creciendo. Al habilitar los pagos con QR de Yape, Bybit Pay se adapta a los hábitos de pago locales ya establecidos, a la vez que amplía la utilidad de las criptomonedas más allá de las operaciones.

Bybit Pay forma parte de su ecosistema más amplio de transacciones de criptomonedas seguras y fáciles de usar para el día a día, lo que refuerza el compromiso de la empresa con la adopción mundial y la innovación en los pagos adaptados a los mercados emergentes.

#Bybit / #CryptoArk

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y atiende a una comunidad mundial de más de 80 millones de usuarios. Bybit fue fundada en 2018 y está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit tiene un fuerte enfoque en Web3 y se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena. Bybit es conocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, tiende un puente entre finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a constructores, creadores y entusiastas liberar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com.

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FUENTE Bybit