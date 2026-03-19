Aumenta en más de un millón el número de españoles que viven en el extranjero en la última década, según el INE

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la mayor parte de los ciudadanos españoles radicados en el extranjero nacieron fuera de España, alcanzando el 73,1% de este grupo, lo que en términos absolutos representa 2.341.045 personas para el 1 de enero de 2026. Esta tendencia responde al crecimiento sostenido de inscripciones en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero durante la última década. El INE precisa que este fenómeno es consecuencia tanto de la emigración de españoles nacidos en territorio nacional como de la inscripción de descendientes de españoles en otros países.

El número total de españoles viviendo fuera del país llegó a 3.202.002 personas a inicios de 2026, cifra que marca un incremento de más de un millón en relación con 2015, año en que se registraban 2.183.043 ciudadanos en el extranjero. El reporte publicado por el INE consigna que el aumento experimentado durante el último año fue del 5%, lo que supone 156.036 personas más respecto al dato del año anterior.

De acuerdo con el INE, la distribución por continentes muestra que el 60% de los españoles en el extranjero vive en América. Europa concentra al 36,4%, y el 3,6% restante se asienta en otras regiones del mundo. En términos absolutos, los incrementos más notables de nuevos inscritos en 2025 se observaron en América, con 115.965 personas adicionales, y en Europa, que registró 32.791 nuevos residentes españoles. Al analizar el crecimiento relativo, Asia y África sobresalen, con aumentos del 9,2% y 6,5% respectivamente.

Durante el año 2025, la mayoría de las nuevas inscripciones en el padrón correspondieron a residentes en el continente americano, con 171.495 personas, y a ciudadanos nacidos en el país de residencia, sumando 179.241 integrantes. Según detalla el INE, entre los españoles nacidos en España y residentes en el extranjero, la mayor proporción vive en Europa, con el 62% del total, seguida por América, que agrupa al 25,4% de esta población.

El informe divulgado por el INE también hace referencia a la edad de los ciudadanos españoles registrados fuera del país. Los grupos que evidenciaron los mayores aumentos corresponden a las personas entre 16 y 64 años, que representan el 69,5% del crecimiento, y a los menores de 16 años, con el 25,1% de incremento.

En cuanto a los destinos más frecuentes, el INE detalla que Argentina lidera la lista de países con mayor presencia de ciudadanos españoles, contabilizando 543.971 personas al comienzo de 2026. Le siguen Francia, donde residen 329.548 españoles, y Estados Unidos, con 236.394 inscritos. El crecimiento absoluto de población española durante 2025 fue mayoritario en Argentina, que sumó 38.031 nuevos residentes, mientras que México añadió 23.414 y Estados Unidos registró 15.679 adicionales. Francia, por su parte, incorporó 8.799 españoles y el Reino Unido, 5.945 más durante ese periodo.

El análisis del INE atribuye estos números tanto a procesos migratorios contemporáneos como a la inscripción de descendientes de españoles nacidos ya en los países de residencia, lo que se refleja en el hecho de que el 60,7% de la población española en el extranjero (1.943.347 personas) nació en su actual país de residencia. Este dato muestra la consolidación de comunidades españolas en el exterior a lo largo de varias generaciones.

El informe también indica que, además de los grandes incrementos en América y Europa, la población española aumenta en otros continentes, con especial énfasis en el crecimiento relativo registrado en Asia y África durante el año 2025. El INE mantiene un seguimiento regular de estos movimientos a través de su Padrón de la Población Española Residente en el Extranjero, que constituye la principal fuente oficial de información sobre distribución y características de la ciudadanía española fuera de las fronteras nacionales.