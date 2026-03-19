Air Europa compró mascarillas a empresa asociada a Aldama por 2,3 millones y dice que Venezuela le debe 205 millones

Globalia, matriz de Air Europa, notificó al Tribunal Supremo que una cantidad de 205 millones de dólares correspondientes a ventas de billetes de avión sigue “retenida” en Venezuela desde 2013, derivada de restricciones oficiales que han impedido la repatriación de fondos a la compañía. en el informe remitido por Globalia, se puntualiza que el contrato con Víctor de Aldama, cuya intermediación buscaba desbloquear dicha suma, no supuso pago alguno ya que no se logró el resultado previsto: la recuperación de los fondos mantenidos en el país sudamericano.

De acuerdo con Europa Press, la documentación entregada por la empresa ante el alto tribunal forma parte de las actuaciones de la causa en la que están acusados Aldama, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ex asesor Koldo García, por presuntas irregularidades en contratos de compra de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia. Según refiere el documento, Air Europa activó en junio de 2020 una operación de adquisición de mascarillas por un total de 2,36 millones de euros a Soluciones de Gestión, entidad señalada por su relación con Aldama y que, de acuerdo con las investigaciones, estaría en el centro de la red desmantelada en el llamado “caso Koldo”.

La aerolínea informó que esa compra pretendía garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad de portar mascarilla tanto para tripulaciones como para pasajeros en los vuelos. Europa Press consigna que además de adquirir material a Soluciones de Gestión, la empresa contrató a otras compañías para suministrar mascarillas necesarias en la operación aérea en contexto de medidas sanitarias extraordinarias.

En relación con la deuda bloqueada en Venezuela, Globalia expuso que desde hace más de una década no ha conseguido repatriar los fondos generados en ventas en moneda local debido a las restricciones impuestas por los organismos de control de cambio venezolanos. El 17 de septiembre de 2019, Air Europa oficializó un contrato con Aldama como mediador y gestor para la recuperación de los 205 millones de dólares, pero según la documentación enviada al alto tribunal, no se efectuó remuneración por esas gestiones ya que la compañía no percibió la suma reclamada. A día de hoy, Air Europa sigue manteniendo esos derechos de crédito frente al Estado venezolano, informó Europa Press.

Sobre la logística de las operaciones, Globalia detalló en su informe al Tribunal Supremo que Air Europa organizó once vuelos destinados al transporte de material sanitario adquirido a Soluciones de Gestión. Nueve de estos vuelos partieron desde Shenzhen, China, hacia el aeropuerto Madrid-Barajas y otros dos llegaron a Tenerife, sumando un desembolso de 2,54 millones de euros para estos desplazamientos entre el 27 de marzo y el 4 de junio de 2020. El grupo industrial precisó, de acuerdo con Europa Press, que los vuelos se ajustaron a las rutas y fechas solicitadas, con tarifas de mercado fijadas según las condiciones imperantes entonces, aunque aclaró que algunas rutas planificadas no llegaron a ejecutarse.

El informe también aclara, según lo publicado por Europa Press, que las primeras tres operaciones aéreas se gestionaron con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que Air Europa no contaba con permisos directos para operar vuelos hacia China. En el resto de los traslados, la compañía contó con la colaboración de una empresa externa encargada de gestionar las autorizaciones necesarias.

Toda esta información se integra a la investigación del Tribunal Supremo sobre posibles irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia, contexto en el cual el nombre de Aldama aparece tanto como presunto conseguidor del contrato objeto de indagación como intermediario en los intentos de cobro de la deuda histórica en Venezuela. El proceso prevé sentar en el banquillo a los tres principales implicados el próximo mes de abril, concluyó Europa Press.