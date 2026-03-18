UNICEF condena el asesinato de dos hermanos palestinos y sus padres en Tammun, Cisjordania

El Fondo de Naciones Unidas contra la Infancia (UNICEF) ha condenado este martes el asesinato el fin de semana de dos hermanos palestinos de 5 y 7 años y de sus padres por las fuerzas israelíes en la localidad de Tammun, en Cisjordania, donde otros dos hijos de la familia resultaron heridos por metralla.

"La violencia se ha cobrado de nuevo la vida de niños y niñas palestinos en Cisjordania. El 14 de marzo, dos hermanos, de 5 y 7 años fueron asesinados a tiros junto a sus padres por las fuerzas israelíes en la ciudad de Tammun, en Cisjordania, dentro de su automóvil", ha denunciado la agencia de la ONU en un comunicado.

Al hilo, UNICEF ha lamentado que, desde enero de 2025, "un total de 65 niños y niñas palestinos han muerto en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, --aproximadamente un niño por semana-- y más de 760 han resultado heridos". "La mayoría de estas muertes fueron causadas por munición real", ha agregado, alertando de que las consecuencias para los supervivientes son, en algunos casos, "discapacidades permanentes que marcarán el resto de sus vidas", mientras que "muchos niños se quedan con profundas heridas psicológicas tras presenciar el violento asesinato y las heridas de amigos y familiares".

En este contexto, "UNICEF insta a las autoridades israelíes a tomar medidas inmediatas y decisivas para proteger a los niños y niñas palestinos y garantizar su derecho a la vida, de conformidad con el Derecho Internacional".

"Las autoridades deben asegurar una rendición de cuentas transparente y rigurosa cuando los niños resulten muertos o mutilados, y adoptar medidas efectivas para prevenir la violencia", agrega el comunicado, que exige que cumplan "con su obligación de garantizar el acceso humanitario y la atención médica a los heridos".