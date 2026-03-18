Raphinha: "Con la afición así es difícil que nos ganen en casa"

El futbolista del FC Barcelona Raphinha valoró una noche de las grandes este miércoles con el 7-2 al Newcastle para acceder a cuartos de final de la Liga de Campeones, protagonista con un doblete igual que lo fue la afición de un Spotify Camp Nou que recuperó su fuerza con un mayor aforo.

"Puede ser (noche más grande del nuevo Camp Nou), pero hemos tenido otras grandes noches, es la primera con la grada. Con la afición apoyando así 90 minutos es difícil que nos ganen en casa", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El brasileño, autor del primer y el último gol de la tarde ante los ingleses, confesó que en la primera parte hubo errores. "Sabíamos que sería complicado, es un equipo bastante físico, te pueden complicar. Estábamos tranquilos. Sabíamos que teníamos que controlar un poco más el partido", apuntó.

"La primera parte creo que hemos perdido muchos balones que no debíamos perder. La segunda lo hemos controlado más, el cuarto gol fue rápido, nos dio tranquilidad. Salgo contento, pero sin mis compañeros nada sería posible. Intento hacer lo mejor para el equipo", afirmó.

"Ahora nos toca preparar el partido del fin de semana. Los jugadores que tienen que ir con sus selecciones se irán y después del parón pensaremos en los partidos siguientes", terminó, sin pensar de momento en el cruce de cuartos de Champions ni en una posible revancha contra el Atlético de Madrid por la eliminación en Copa del Rey.