Mueren cuatro mujeres en Cisjordania por el impacto de un proyectil lanzado desde Irán

Al menos cuatro personas han muerto y otras seis han resultado heridas, todas mujeres, después de que un proyectil lanzado este miércoles desde territorio iraní haya caído sobre una localidad cercana a Hebrón, en Cisjordania.

La Media Luna Roja Palestina ha anunciado el balance de víctimas en un comunicado recogido por la agencia de noticias palestina WAFA, indicando que sus equipos atendieron a las mujeres en el municipio de Beit Aua, antes de trasladarlas al hospital, donde finalmente fallecieron cuatro de ellas.

Las seis restantes, que finalmente ingresaron en el Hospital de la localidad de Dura, presentan lesiones en distinto grado de moderadas a leves, según ha apuntado el organismo.

El proyectil ha caído sobre un salón de belleza femenino situado cerca de una vivienda en Beit Aua, mientras que algunos fragmentos han caído en distintas partes de la Gobernación de Hebrón, incluida la homónima ciudad y Deir Samet, apunta la Defensa Civil Palestina.

Las cuatro mujeres constituyen las primeras víctimas mortales en territorio palestino a causa de ataques de Irán, que responde a la ofensiva sorpresa lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.