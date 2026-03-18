Montero desliza que el decreto de Irán no incluirá la prohibición de desahucios ni la prórroga de alquileres

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha deslizado este miércoles que el decreto para paliar las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán no incluirá medidas como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables ni la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente, ya que ambos asuntos no cuentan con suficiente apoyo en la Cámara.

"Nosotros incorporaremos las medidas que cuenten con consenso", ha dicho Montero en los pasillos del Congreso al ser preguntada sobre si el decreto incluirá medidas de vivienda que están reclamando Sumar y otros socios de izquierda.

La vicepresidenta ha recordado que ya se ha intentado hasta dos veces aprobar un decreto con un escudo social que incluía la prohibición de desahucios a personas vulnerables y se ha rechazado por el voto en contra de PP, Vox y Junts.

SÓLO MEDIDAS QUE CUENTEN CON CONSENSO

"En esta ocasión, tenemos que ser capaces de situar a aquellas que cuenten con la aprobación y con el consenso de los grupos. No vamos a tener un decreto ley para que otros grupos lo rechacen. Eso es lógico", ha aseverado.

Montero ha admitido que pese a que en el decreto se podría tener aspiración "a ir mucho más allá", el arco parlamentario es el que es y por tanto las medidas que incluya el decreto tienen que contar "con el acuerdo de la mayoría de los grupos que están llamados a apoyar este decreto".