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La vivienda marca nuevo récord, sube la inquietud por la economía y la calidad del empleo ya es el tercer problema

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La preocupación por la vivienda ha marcado un nuevo récord en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), recabando un 43,5% de menciones en el Barómetro de marzo, en el que se vuelve a figurar como primer problema. Le siguen la crisis económica, con casi 4,5 puntos más respecto a enero, y los problemas relacionados con la calidad del empleo, que se colocan en la tercera posición.

En el primer estudio de este tipo tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo, se han incrementado en 4,4 puntos las menciones a los problemas económicos, que escalan de la tercera a la segunda plaza, con un 22,5.

Y los relacionados con la calidad del empleo suben 2,4 puntos, hasta el 18,3%, su récord hasta la fecha. Es el mismo porcentaje que registró el pasado mes de octubre, cuando también aparecía como el tercer problema de España.

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