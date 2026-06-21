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Inmocemento votará el reparto de un dividendo de 0,15 euros brutos por acción en su junta de este miércoles

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Inmocemento, sociedad independiente fruto de la escisión de los negocios inmobiliario y de cemento de FCC, propondrá repartir un dividendo de 0,15 euros brutos por acción con cargo a la prima de emisión en su junta de accionistas, prevista para este miércoles.

El pago de este dividendo tendrá lugar entre el 15 y el 17 de julio, según figura en el orden del día de la junta remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El mismo incluye, además de la aprobación de las cuentas anuales de 2025, la propuesta de nombramiento de la consultora Deloitte como auditor de cuentas para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

Asimismo, los accionistas votarán la aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para el periodo 2027-2029, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de 2025 y la reducción a un mínimo de 15 días del plazo de convocatoria de las juntas generales extraordinarias.

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