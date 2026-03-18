La borrasca 'Therese' afectará a la Península a partir del viernes pero con un impacto menor que en Canarias

Las precipitaciones más intensas y persistentes, junto con rachas de viento que podrán superar los 90 o 100 kilómetros por hora en zonas elevadas y expuestas al suroeste, se esperan en Canarias a consecuencia de la borrasca 'Therese'. Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el fenómeno ha provocado un incremento del temporal marítimo con olas que sobrepasarán los cuatro o cinco metros en todo el archipiélago, mientras que las cumbres, a partir de los 1.800 metros, recibirán nevadas posiblemente copiosas. A partir del viernes, la borrasca también tendrá repercusiones en la Península, aunque la AEMET anticipa un impacto menos severo.

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, detalló al medio que en Canarias las condiciones adversas incluyen lluvias localmente fuertes y persistentes, vientos muy intensos y nevadas en las cumbres. El miércoles, el frente asociado a 'Therese' mantuvo los cielos de las islas cubiertos, lluvias y vientos muy fuertes, mientras que en la Península se registró una jornada más sosegada, aunque en áreas como Extremadura y Andalucía occidental se pudo detectar algún chubasco con tormenta aislada, fenómeno que también afectó al Pirineo catalán. En cuanto a las temperaturas, la mayoría de regiones experimentaron un descenso generalizado, aunque ciertas zonas del Cantábrico y el valle del Guadalquivir continuaron marcando máximas superiores a 25°C, tras los registros similares del día anterior.

El medio también reportó que el jueves se espera que el viento constituya el principal factor de riesgo en Canarias. Las rachas superiores a 90 o 100 km/h se concentrarán en sectores elevados y abiertos a la influencia del suroeste. El temporal marítimo persistirá sin cambios, manteniendo el oleaje por encima de cinco metros y acumulando lluvias de intensidad significativa. Las nevadas previstas en altitud podrían ser copiosas, afectando a todas las islas con cumbres por encima de los 1.800 metros. En el extremo suroeste peninsular, la borrasca provocará algunas tormentas, especialmente en el oeste de Extremadura y Andalucía, y se esperan vientos intensos en el área cantábrica, el norte de Navarra y el sur de Andalucía.

El informe de la AEMET recoge que, en paralelo al descenso de las temperaturas tanto en Canarias como en Baleares y en las regiones orientales de la Península, se producirá una ligera subida en el oeste peninsular. Así, La Coruña podría superar los 22°C y Orense, los 26°C.

Para el viernes, la situación adversa persistirá en Canarias con lluvias generalizadas y abundantes, acompañadas en ocasiones de tormentas y granizo. Las islas occidentales, especialmente La Palma, registrarán acumulados de precipitaciones notables. Pese a la continuidad de las rachas fuertes de viento y la mar alterada en el archipiélago, las temperaturas iniciarán una leve subida y la cota de nieve aumentará. Mientras, en la Península se incrementará la inestabilidad, extendiéndose las lluvias de oeste a este y afectando de forma más marcada a Galicia, el oeste de Castilla y León, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía occidental. En la zona del Estrecho se prevén vientos muy fuertes durante esta jornada. Simultáneamente, las temperaturas descienden en el centro y sur peninsular, mientras que ascienden en el nordeste.

El medio AEMET también puntualizó que para el fin de semana existe una alta probabilidad de continuidad del mal tiempo en Canarias, sobre todo en las islas de mayor relieve, donde las precipitaciones y los vientos intensos persistirán. Respecto a la Península, la tendencia apunta a lluvias en el oeste y en la mitad sur principalmente durante el sábado, tornándose más dispersas el domingo. No obstante, la evolución de la borrasca y, especialmente, su posición, serán factores determinantes en la configuración definitiva del tiempo.

Sobre las temperaturas, la AEMET prevé que Canarias mantendrá valores similares durante el fin de semana. En la Península, el sábado se notará un ascenso de los valores diurnos y un descenso de las temperaturas nocturnas, una variación que definirá el ambiente térmico peninsular durante ese periodo.

De este modo, según recogió la AEMET, la previsión meteorológica para los próximos días señala un marcado contraste entre la severidad de las condiciones en Canarias y un impacto menos acusado para la Península, aunque con fenómenos adversos localizados, descenso térmico y lluvias extendiéndose desde el oeste hacia el este en diversos momentos.