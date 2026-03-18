La AEMPS registra 40.990 sospechas de reacciones adversas a medicamentos en 2025, un 8,9% más que en 2024

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recibió a lo largo de 2025 un total de 40.990 casos de sospechas de reacciones adversas a medicamentos o de acontecimientos adversos tras la vacunación, lo que supone un incremento del 8,9 por ciento respecto al año anterior.

Así lo indica el Informe Anual del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H), que destaca los aspectos más relevantes de los casos de sospechas de reacciones adversas a medicamentos y acontecimientos adversos ocurridos tras la vacunación notificados en este período.

De este modo, de las 40.990 notificaciones de sospechas de reacciones adversas, el 48,7 por ciento de ellas fueron comunicadas directamente al SEFV-H, el 51 por ciento procedieron de la industria farmacéutica y el 0,7 por ciento de la revisión de la literatura científica.

Asimismo, el 32,2 por ciento de las notificaciones fueron clasificadas como graves, un porcentaje muy similar al del año anterior (32,4%). Entre las notificaciones recibidas por el SEFV-H, el 35,7 por ciento fueron casos graves, frente al 28,7 por ciento de las notificaciones remitidas por la industria farmacéutica.

La mayor parte de las notificaciones recibidas por el SEFV-H procedieron de profesionales sanitarios: el 64,7 por ciento fueron realizadas por profesionales médicos, el 16,5 por ciento por profesionales farmacéuticos y el 9,8 por ciento por profesionales de enfermería. En relación con las notificaciones enviadas directamente al SEFV-H, y considerando los datos de población del Instituto Nacional de Estadística, se estima que se notifican 41 casos por cada 100.000 habitantes.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS NOTIFICADOS

Con respecto a las características demográficas de los pacientes, la mayoría de las notificaciones corresponden a personas adultas, seguidas de mayores de 65 años. Si bien el registro de la edad suele documentarse, en el 16,3 por ciento de las notificaciones procedentes de la industria farmacéutica la edad del paciente se desconoce. No obstante, este porcentaje muestra una ligera disminución respecto a 2024 (18,7%).

Las notificaciones son más frecuentes en mujeres (62,2%), una tendencia que se mantiene en línea con la observada en años anteriores. Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia al SEFV-H durante el año 2025 fueron aquellas relacionadas con los trastornos gastrointestinales (4.793 casos), los trastornos de la piel y del tejido subcutáneo (4.155) y los trastornos del sistema nervioso (3.833).