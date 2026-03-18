Kiko Matamoros, irónico, y Makoke, arropada por su novio Gonzalo, se reencuentran en los juzgados

Kiko Matamoros y Makoke se enfrentaron en la Audiencia Provincial de Madrid ante la petición de la Fiscalía que reclama para Matamoros una pena de cinco años de prisión, considerándolo como el presunto principal responsable en el delito de alzamiento de bienes, y para Makoke, su exmujer, solicita cuatro años como supuesta cooperadora necesaria en los hechos. Según informó el medio 20minutos, la acusación sostiene que ambos desarrollaron un esquema para ocultar ingresos millonarios entre 2009 y 2014, con el fin de eludir el pago de una deuda tributaria acumulada que supera un millón de euros.

De acuerdo con lo publicado por 20minutos, además de la solicitud de penas de cárcel, la Fiscalía también pide que Matamoros afronte una multa de 33.000 euros y el pago de 636.697 euros en concepto de indemnización a la Agencia Tributaria. Para Makoke, las sanciones solicitadas por el Ministerio Público incluyen una multa de 30.750 euros y la obligación de asumir, junto a su expareja, la responsabilidad por otros 471.900 euros a favor de la Hacienda española.

Durante la jornada de este miércoles, ambos acudieron a la cita judicial con posturas diferentes. Makoke exhibió una actitud distante ante la prensa, protegiéndose con gafas de sol y declarando que se sentía “bien y tranquila” pese al proceso. Según consignó 20minutos, llegó acompañada de su pareja actual, Gonzalo, y de su hijo Javier Tudela, quien accedió a las instalaciones judiciales sin hacer comentarios públicos. Este apoyo familiar marcó el momento de su entrada, mientras evitaba ampliar declaraciones sobre su estado de ánimo o detalles del procedimiento.

Por su parte, Matamoros se presentó ante los medios con una disposición mucho más comunicativa. Tal como relató 20minutos, el colaborador televisivo respondió a los periodistas con frases irónicas sobre la posible condena y la situación que enfrenta. “Estoy bien, tranquilo. Uno nunca tiene ganas de enfrentarse a estas cosas, no es agradable escuchar esas cosas, pero bueno bien, tengo ganas de que se sepa la verdad. La misma que la de Cervantes. Decían que era como el aceite, que siempre queda por encima del agua”, sostuvo, aludiendo a la importancia de que el proceso determine lo sucedido. Incluso preguntó a una reportera que, si finalmente se ordena su ingreso en prisión, si le llevará algún objeto, y añadió: “de verdad que me da igual” el reencuentro en juicio con su exmujer.

Al abordar el fondo de las acusaciones, Matamoros evitó pronunciarse de manera directa sobre la existencia de pruebas que lo incriminarían en el vaciado de cuentas bancarias para eludir responsabilidades fiscales, indicando que “yo creo que los medios los tiene la Fiscalía y la Abogacía del Estado”. Declaró además: “Yo digo que la Fiscalía y la Abogacía del Estado tienen la verdad”, con lo que eludió aportar detalles sobre su defensa ante los cargos planteados.

En relación a la naturaleza de los cargos, 20minutos detalló que el procedimiento gira en torno a la supuesta construcción de una red financiera dirigida a desviar ingresos con el objetivo de no hacer frente a las exigencias del fisco español. La deuda total, que se atribuye a estos movimientos realizados durante el periodo de cinco años, se acerca al millón de euros, y ha motivado tanto las peticiones de prisión como las sanciones económicas específicas para cada uno de los acusados.

A lo largo de la jornada, Matamoros manifestó interés en que prevalezca su versión de los hechos ante la opinión pública y la Justicia, insistiendo en que lo que espera de la causa es solo que “salga la verdad y que se conozca la verdad de todo. Y eso espero de la Justicia que para eso está”. Además, reconoció comprender la reacción de Makoke, después de que ella admitiera ante los medios sentir vergüenza por hallarse en una situación judicial de esta índole. “No me extraña”, comentó, según informó 20minutos.

La expectación mediática en las inmediaciones de la Audiencia Provincial acompañó el encuentro de la expareja, marcado por actitudes dispares ante la cobertura periodística y la incertidumbre sobre el desenlace judicial. El proceso continuará con la valoración de las pruebas aportadas por las partes, las declaraciones de los acusados y la posición final de la Agencia Tributaria, principal perjudicada en este caso según el relato de 20minutos.