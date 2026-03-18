Irak informa de un nuevo ataque contra la Embajada de Estados Unidos en Bagdad

Integrantes de la Resistencia Islámica en Irak reivindicaron haber realizado más de cien operaciones contra bases estadounidenses tanto en Irak como más allá de sus fronteras tras el inicio de la guerra, con el objetivo de vengar la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante la ofensiva inicial de Israel y Estados Unidos. Este dato se conoció la madrugada de este miércoles a través de un comunicado de dicha agrupación, en medio de un contexto de creciente tensión y ataques recurrentes en la capital iraquí.

Según reportó la agencia iraquí de noticias Shafaq, fuentes de seguridad confirmaron un nuevo ataque con dron cerca de la Embajada de Estados Unidos en la Zona Verde del centro de Bagdad durante las primeras horas de este miércoles. Este sector, conocido por su alta protección y donde tienen sede las principales instituciones del gobierno iraquí, fue nuevamente escenario de un incidente donde los sistemas de defensa antiaérea no consiguieron interceptar el aparato, el cual terminó impactando en las inmediaciones del complejo diplomático. Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre víctimas relacionadas con este hecho.

La nueva agresión sucede poco después de una serie de ataques ocurridos durante la noche previa, que involucraron tanto a la Embajada de Estados Unidos como a un hotel situado en la capital iraquí, detalla la agencia Shafaq. Esta seguidilla de incidentes motivó que el Gobierno de Irak manifestara su rechazo categórico frente a cualquier intento de atacar representaciones diplomáticas en el país, enfatizó el medio iraquí.

A lo largo de las últimas semanas, Irak se ha convertido en escenario de diversas acciones violentas. El medio Shafaq señaló que el país ha sufrido bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel contra instalaciones y agrupaciones vinculadas a la influencia de Irán. En paralelo, ataques ejecutados por milicias iraquíes alineadas con intereses de la República Islámica han tenido como blanco recurrente la Embajada estadounidense en Bagdad desde el inicio del actual conflicto el 28 de febrero.

Las operaciones contra activos estadounidenses no se han limitado al territorio iraquí. El comunicado difundido por la Resistencia Islámica en Irak refuerza la afirmación de que las acciones armadas continúan dentro y fuera del país y se presentan como una respuesta directa a la muerte del ayatolá Jamenei en la jornada inaugural de la ofensiva israelí-estadounidense.

La protección antiaérea existente en la Zona Verde fue puesta a prueba una vez más en este incidente, dado que las defensas no lograron neutralizar el dron atacante. La proximidad del impacto a la Embajada genera preocupación, tanto por la seguridad física del personal diplomático como por el riesgo de una escalada militar, de acuerdo con lo sostenido en los reportes de la agencia Shafaq.

La reiteración de ataques en Bagdad revela la inestabilidad que enfrenta el gobierno iraquí, obligado tanto a condenar las agresiones como a navegar la presión diplomática y militar ejercida por diversos actores internacionales y locales. La agencia iraquí destacó que el equilibrio en la región se ha visto alterado por la sucesión de operaciones armadas, bombardeos y comunicaciones de represalia, con las instalaciones diplomáticas estadounidenses convertidas en un blanco frecuente de ataques de milicias proiraníes.

Shafaq también consignó que las autoridades continúan investigando los detalles del ataque con dron y posibles vínculos con las acciones reivindicadas por las milicias. La situación forma parte de una cadena más amplia de incidentes que reflejan el impacto del conflicto entre potencias regionales y la presencia de fuerzas extranjeras en territorio iraquí, y que mantiene a Bagdad bajo un estado de alerta sostenido.