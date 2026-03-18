Íkualo prevé canalizar más de 50 millones de euros en remesas digitales hacia Venezuela y Cuba durante 2026

El plan de Íkualo concentra sus expectativas en canalizar cerca de 100 millones de euros en transacciones digitales para el año 2026, una meta que la empresa considera alcanzable tras la implementación de su nueva red regulada de envíos de dinero desde Europa hacia Venezuela y Cuba. Según detalló el medio Europa Press, Íkualo vislumbra movilizar más de 50 millones de euros en remesas exclusivamente hacia ambos países durante ese periodo, con la intención de atender a alrededor de 30.000 usuarios activos pertenecientes a estas comunidades.

De acuerdo con Europa Press, Íkualo, fintech española especializada en soluciones financieras para inmigrantes, inauguró esta semana su plataforma de remesas digitales, que ya funciona en toda Europa. A través de una infraestructura regulada bajo los parámetros de la Unión Europea, la compañía busca ofrecer una alternativa segura frente a los canales informales que predominan por las restricciones financieras locales e internacionales. La empresa argumenta que millones de venezolanos y cubanos residen actualmente en distintos países europeos y, ante la falta de medios digitales y formales para transferir dinero, recurren a opciones poco supervisadas.

De acuerdo con el fundador y consejero delegado de Íkualo, Harold Correa, citado por Europa Press, "los migrantes envían miles de millones de euros cada año a sus familias. Sin embargo, una parte significativa de esos flujos sigue circulando fuera del sistema financiero formal. Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa regulada, segura y digital que reduzca fricciones y costes". Esta afirmación da cuenta del enfoque de la compañía en transformar el mercado de las remesas, favoreciendo la inclusión y la transparencia financiera.

Europa Press también señaló que la alianza de Íkualo con RevoluPay ha facilitado la operativa internacional, dado que esta colaboración proporcionó la base regulatoria esencial para cumplir con los estándares exigidos por la Unión Europea en materia de cumplimiento y seguridad jurídica. A partir de este marco, la empresa ha detallado que su servicio permite operar con fiabilidad y dentro de los límites normativos establecidos en todo el territorio europeo.

Enmarcada en una nueva hoja de ruta estratégica, la fintech ha anunciado que esta fase centrada en atender a los destinos de Cuba y Venezuela se engloba en un programa más amplio. Este plan contempla la expansión hacia otros corredores de Latinoamérica, la optimización de márgenes y la consolidación de la rentabilidad de la empresa, según publicó Europa Press. La dirección de Íkualo estudia incorporar un número limitado de socios financieros y estratégicos, en búsqueda del capital y la experiencia necesarios para sostener un crecimiento global.

La iniciativa de Íkualo pretende encontrar soluciones para una problemática recurrente entre las poblaciones migrantes: la dificultad de enviar recursos a sus familiares de forma accesible y conforme a la ley. Europa Press consignó que las limitaciones impuestas por los sistemas bancarios de destino y las sanciones internacionales fomentan la proliferación de alternativas informales, que en muchos casos pueden implicar altos costos y riesgos de seguridad. La propuesta de la fintech se fundamenta en cubrir estas lagunas mediante tecnología y un marco normativo claro.

Este lanzamiento representa un paso relevante dentro del sector de remesas internacionales, segmento clave para muchas comunidades migrantes en Europa. Las perspectivas cuantitativas proporcionadas por la compañía —con previsión de superar los 50 millones de euros canalizados hacia Cuba y Venezuela en 2026— dejan entrever el peso económico de este fenómeno y el espacio de desarrollo para nuevos actores financieros.

La fusión de tecnología, regulación y alianzas estratégicas como la establecida con RevoluPay ha permitido a Íkualo ofrecer un servicio dirigido a cubrir necesidades reales de quienes, por diversas circunstancias, carecen de acceso a sistemas formales para transferencias internacionales. Europa Press informó que la propuesta no solo busca transformar la experiencia del usuario migrante, sino también cimentar la consolidación y expansión del negocio de remesas en el ámbito global. Las estimaciones sobre el número de usuarios activos y el volumen de transacciones previsto reflejan la apuesta de la compañía por un crecimiento sostenido dentro de la comunidad latinoamericana en Europa y, a mediano plazo, en otros mercados emergentes.