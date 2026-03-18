Grison anuncia por sorpresa en 'La Revuelta' que se casa: "Lo hago por amor y un poquito por Hacienda"

Durante su intervención en el programa 'La Revuelta', Grison compartió detalles sobre los motivos personales y fiscales que impulsaron su decisión de casarse, desatando reacciones de sorpresa y humor entre los asistentes. De acuerdo con información publicada por el medio que cubrió el programa, el músico anunció sin aviso previo que contraerá matrimonio al día siguiente, lo que tomó desprevenido tanto al presentador David Broncano como al público congregado en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

El medio detalló que Grison, conocido por su discreción sobre asuntos privados, reveló su inminente boda en la emisión de este martes 17 de marzo. "Mañana me caso", afirmó frente a las cámaras, lo que generó una respuesta inmediata del presentador, quien evidenció su sorpresa ante la espontaneidad del anuncio. David Broncano, amigo cercano de Grison y conductor del programa, señaló que desconocía completamente los planes de boda, pese a la relación que mantienen desde hace años. “¿Pero estás diciendo la verdad? Que contigo nunca sé si estás en serio”, preguntó Broncano, recibiendo como respuesta una mezcla de bromas y sinceridad por parte del músico, quien señaló que, aunque lo decía en tono humorístico, la razón del anuncio era que le habrían mencionado la posibilidad de unos días de baja laboral. “No lo iba a contar, pero me han dicho que me corresponden 15 días de baja. Es broma, pero casi te lo estoy diciendo medio en serio”, respondió Grison, según consignó el medio.

La atención se centró entonces en los motivos que impulsaron a Grison a formalizar su relación tras más de dos décadas junto a su pareja, Raquel, con quien tiene dos hijos en común. Ante la pregunta de Broncano sobre por qué decidió dar ese paso en ese momento, el músico respondió durante el programa: “Me caso por amor… y también un poquito por Hacienda. Paso muchas horas en la carretera. Hay riesgos, si me pasa algo…”, frase que generó risas entre los presentes.

En medio de la conversación, Grison añadió: “Después de tres hijos es lo que toca”, lo que generó sorpresa en Broncano, ya que es conocida públicamente la existencia de solo dos hijos en la familia. Ante la confusión, el músico aclaró que considera a su perro también como un hijo, despejando así la duda sobre la cantidad de descendientes. A raíz de preguntas sobre la posibilidad de aumentar la familia, Grison lanzó una broma en la que involucró al presentador: “Si tú me das el dinero, puedo tener cinco o seis”, provocando el aplauso del público presente, de acuerdo con lo reportado por el medio.

Según publicó el medio, Grison ha mencionado en otras ocasiones, como en el podcast ‘Tómatelo con vino’, su preferencia por mantener aspectos familiares fuera del espacio público. En esa oportunidad, el músico indicó que prefiere mantenerse alejado de los focos cuando se trata de su vida íntima: “No me gusta enseñar mi vida. Ni mis hijos ni mi mujer lo quieren, y yo tampoco quiero que estén ellos ahí. A nadie le importa. Llevo una vida muy normal”.

El anuncio de la boda, por tanto, no solo generó sorpresa entre los asistentes y el presentador, sino que también supuso una excepción en la postura discreta de Grison con respecto a su privacidad y la de su entorno. Durante la emisión, la mezcla de motivos personales y consideraciones fiscales para formalizar su unión quedó en evidencia a través de sus declaraciones, sumando elementos de humor y cercanía en una confesión que rompió con la tónica habitual del músico.