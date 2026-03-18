Emiratos cierra la planta de gas de Habshan tras interceptar misiles procedentes de Irán

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han anunciado en las últimas horas de este miércoles el cierre de la planta de gas de Habshan, debido a la caída de escombros tras interceptar misiles procedentes de Irán.

"Las instalaciones de gas han sido cerradas", ha señalado la Oficina de Prensa de Abu Dabi en redes sociales, donde ha anunciado la medida en respuesta a "los incidentes ocurridos en las instalaciones de gas de Habshan y en el yacimiento de Bab, provocados por la caída de escombros tras la interceptación exitosa de misiles". El organismo ha indicado en la misma nota que "no se han registrado heridos" tras el suceso.

Poco antes, el Ministerio de Defensa emiratí ha señalado que sus fuerzas aéreas están "respondiendo a amenazas de misiles y drones provenientes de Irán", sin dar más detalles.

Esto se produce después de que la Guardia Revolucionaria ordenara la evacuación de cinco instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí por considerarlas "objetivos legítimos" poco después de que las autoridades denunciaran un ataque contra el yacimiento de gas de South Pars.

Entre ellas, se encontraban el complejo qatarí de Ras Laffan, la refinería saudí Samref, el yacimiento de gas emiratí de Al Hosn, el complejo petroquímico saudí de Jubail, así como el complejo petroquímico qatarí de Mesaied, junto con la empresa Mesaieed Holding Company, filial de Chevron.