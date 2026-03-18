El presidente del Parlamento de Venezuela denomina "enemigo" del país al Alto Comisionado de DDHH de la ONU

Durante la rueda de prensa celebrada en el Parlamento venezolano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sugirió de manera metafórica al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, presenciar la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Estados Unidos, donde señaló el triunfo del equipo venezolano como un hecho histórico para el país. De inmediato, presentó su reacción a las declaraciones de Turk sobre la liberación de reclusos, acusando al funcionario de ser un “enemigo de Venezuela” y de buscar el perjuicio de la nación sudamericana. En el evento estuvieron también presentes figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno español, que participó en un acto dedicado a la ley de amnistía, y Delcy Rodríguez, presidenta encargada, quien decretó el 18 de marzo como día festivo tras la victoria deportiva.

Según publicó el medio, la controversia surgió debido a la intervención de Volker Turk en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizada el lunes previo. En esa ocasión, Turk solicitó a las autoridades venezolanas que hicieran público el listado completo de presos políticos liberados tras la reciente aprobación de la Ley de Amnistía impulsada por Delcy Rodríguez. La oficina del Alto Comisionado de la ONU ha confirmado la excarcelación de 950 personas hasta la fecha, según detalló el medio.

En cuanto a las expresiones de Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional señaló textualmente: “Por las últimas declaraciones que dio, ese señor es un enemigo de Venezuela. Ese señor no quiere a Venezuela. El señor quiere que a Venezuela le vaya mal”, palabras reportadas por el medio de referencia. Esta afirmación tuvo lugar luego de las solicitudes de transparencia y la advertencia emitida por Turk acerca de la existencia de preocupaciones sistemáticas y estructurales relacionadas con los derechos humanos en el país caribeño. Según informó el medio, dichas preocupaciones han estado presentes en los pronunciamientos del Alto Comisionado durante las sesiones del órgano internacional.

La operación estadounidense en Caracas del pasado 3 de enero, que finalizó con la detención y captura del entonces presidente Nicolás Maduro, también fue abordada en la sesión del Consejo de Derechos Humanos. En este contexto, Turk pidió explicaciones acerca de los avances concretos respecto a la situación de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad tras la aplicación de la ley de amnistía. De acuerdo con el medio, la relevancia de este asunto radica en la demanda de la ONU para el esclarecimiento y la supervisión sobre la cantidad y nombres de los excarcelados.

En el marco de estos acontecimientos, la celebración por la histórica victoria de la selección venezolana de béisbol fue destacada por Delcy Rodríguez, quien decidió establecer el 18 de marzo como día de asueto nacional “para que la juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar”, según consignó el medio. La jornada deportiva se integró como una metáfora utilizada por Jorge Rodríguez para referirse a la crítica internacional y para proyectar una imagen de fortaleza nacional, información recogida por la misma fuente.

El encuentro en el Parlamento, que contó con la presencia de Rodríguez Zapatero, se enmarcó dentro de un acto relacionado con la ley de amnistía, según reportó el medio. Diferentes voces, tanto nacionales como internacionales, han seguido de cerca los acontecimientos vinculados con la situación de los derechos humanos, la permanencia de personas detenidas y los recientes procesos políticos en Venezuela. La insistencia de la ONU en la publicación de los listados y en la supervisión de los procesos de liberación refleja un escenario de monitoreo internacional, mencionó el medio de comunicación.

El medio también detalló que la existencia de inquietudes por parte del Alto Comisionado ha mantenido la tensión diplomática, marcando la postura crítica del organismo internacional ante la evolución de la crisis política venezolana. Las declaraciones de Turk enfatizaron la importancia de atender las preocupaciones estructurales en materia de derechos humanos, aspecto que fue respondido en duros términos por la autoridad legislativa venezolana. La repercusión de la jornada se extendió tanto en el ámbito político como en la esfera social y deportiva, con diferentes sectores atentos a la evolución del tema.