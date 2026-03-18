El Atlético tratará de volver a ser la 'bestia negra' del FC Barcelona

Algunos de los protagonistas de las anteriores eliminatorias europeas entre Atlético de Madrid y FC Barcelona aún se mantienen en los equipos. Según publicó Europa Press, el técnico Diego Pablo Simeone continúa al frente del Atlético, mientras que jugadores como Jan Oblak, José María Giménez, Koke Resurrección y Antoine Griezmann siguen en la plantilla rojiblanca. Por parte del conjunto blaugrana, la presencia de Marc-André ter Stegen se limita actualmente a una baja por lesión y a su cesión al Girona FC. Así, varios nombres propios viven otra edición de un enfrentamiento que en el pasado supuso grandes retos y que ahora adquiere un carácter de revancha para el Barcelona.

Europa Press reportó que Atlético de Madrid y FC Barcelona vuelven a enfrentarse por tercera vez en la historia de la Liga de Campeones, de nuevo en unos cuartos de final. El recuerdo de los dos choques anteriores, en los que salió victorioso el conjunto rojiblanco, impulsa al Barça en su búsqueda de desquite. Tras haberse enfrentado recientemente en las semifinales de la Copa del Rey Mapfre, donde el 4-3 global favoreció al Barcelona por el resultado en el partido de ida en el Riyadh Air Metropolitano (4-0) y la victoria culé en el Spotify Camp Nou (3-0), ambos equipos españoles vuelven a cruzarse, en esta ocasión con una plaza en las semifinales europeas en juego. Aunque el premio queda por debajo del de una final, el contexto de la Champions, señala la agencia, eleva la tensión y el deseo de ambos clubes.

De acuerdo con Europa Press, el formato de la eliminatoria otorga al Atlético la ventaja de disputar el partido de vuelta ante su afición, un factor que ya jugó a su favor en los dos cruces previos entre ambas entidades en la máxima competición continental. Estos antecedentes resultan especialmente relevantes para los dirigidos por Simeone, quienes en ambas ocasiones pasaron la eliminatoria ante los catalanes y avanzaron a la siguiente ronda.

El primer enfrentamiento entre ambos en la Champions League se realizó en la temporada 2013-2014. El Atlético, conducido entonces por un Simeone recién consolidado, buscó frenar el fútbol ofensivo del Barcelona, dirigido por Gerardo 'Tata' Martino. El equipo madrileño logró igualar el partido de ida con un gol de Diego Ribas, tras un empate breve firmado por Neymar. En la vuelta, informa Europa Press, el Atlético salió con gran intensidad en un Vicente Calderón lleno, logrando adelantarse con un tempranero tanto de Koke Resurrección. Pese al control ejercido luego por el Barcelona, los rojiblancos defendieron su ventaja y accedieron a semifinales por primera vez en 40 años. Posteriormente, alcanzaron su primera final europea contra el Real Madrid.

En la edición de 2015-2016 de la Champions, el Atlético se cruzó nuevamente con el FC Barcelona durante el camino hacia la que sería su segunda final frente al cuadro madridista. En esa eliminatoria, el Atlético se adelantó en el marcador del partido de ida en el Camp Nou con un gol de Fernando Torres, quien más tarde salió expulsado por doble amarilla antes del descanso. Europa Press detalla que el Barça logró dar la vuelta al resultado con dos anotaciones de Luis Suárez. Ya en la vuelta, el Vicente Calderón se convirtió una vez más en el bastión rojiblanco: Griezmann firmó el 1-0 y, posteriormente, un penalti cometido por Andrés Iniesta permitió que el delantero francés cerrara la victoria con el 2-0 definitivo, sellando el pase del Atlético a la siguiente ronda.

El medio Europa Press subrayó que, más allá de los jugadores y entrenadores que permanecen de esos cruces anteriores, el contexto actual encuentra al Barcelona bajo las órdenes de Hansi Flick, mientras que el Atlético mantiene su proyecto con Simeone. De nuevo, ambos clubes españoles buscan imponer su estilo y dejar atrás los recuerdos de las eliminaciones o triunfos pasados. El hecho de que el partido decisivo se celebre en el estadio rojiblanco añade un ingrediente más a la serie, dado que en las ocasiones previas esa circunstancia fue clave para las aspiraciones colchoneras.

El historial de choques entre los dos equipos en Europa ha construido una rivalidad particular, con el Atlético esforzándose al límite para superar a un Barcelona que domina el palmarés continental. Las estadísticas recuerdan que, en las ocasiones previas, el equipo madrileño supo aprovechar sus oportunidades ante su público y resistió los intentos blaugranas por remontar, en contextos de máxima tensión.

La expectativa en torno al nuevo enfrentamiento responde no solo a los antecedentes, sino también al presente de ambos planteles. Según consignó Europa Press, tras la más reciente eliminatoria de Copa del Rey, resuelta a favor del Barcelona, la plantilla catalán aspira a revertir sus registros ante el Atlético en Champions y acceder a unas semifinales que le han sido esquivas en partidos directos con el conjunto rojiblanco. Por su parte, el Atlético confía en repetir el despliegue defensivo y la intensidad táctica que anteriormente les permitió doblegar a los azulgranas en contextos similares.

Tanto el Barcelona como el Atlético afrontan la eliminatoria con objetivos claros y con planteles que cuentan con la experiencia de los duelos previos. Europa Press sostiene que la historia reciente y el rendimiento de ambas entidades en sus respectivas ligas alimentan la expectativa sobre quién logrará el pase a las semifinales. La eliminatoria, planteada como uno de los duelos más significativos de la fase, pone sobre la mesa la persistencia de una rivalidad forjada en los últimos años en el escenario internacional.