El arzobispo de Abuja avisa de un aumento de ataques y secuestros desde que Trump bombardeó a Estado Islámico

El registro de al menos 200 sacerdotes secuestrados en Nigeria durante la última década y el asesinato de 259 cristianos en comunidades de desplazados internos tan solo en la noche del 13 al 14 de junio de 2025 reflejan un agravamiento de la persecución contra cristianos en ese país africano. Según informó la agencia de noticias sobre la reciente rueda de prensa en Madrid, estos datos se presentaron durante el lanzamiento de la campaña 'Sana Nigeria', de la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), dirigida a auxiliar a la Iglesia local ante la persistente situación de violencia.

El arzobispo de Abuja, Ignatius Ayau Kaigama, compartió en la sede de ACN en Madrid que la violencia dirigida contra la comunidad cristiana, incluidos secuestros de sacerdotes y ataques contra fieles, se ha intensificado desde los bombardeos estadounidenses a posiciones del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, ordenados por el entonces presidente Donald Trump en diciembre de 2025. De acuerdo con las declaraciones del arzobispo, este incremento de la violencia se manifestó tras el ataque militar estadounidense, cuando “recibimos un regalo de Navidad que fue una bomba que cayó en suelo nigeriano que no sabría decir si hizo algún bien". Tal como publicó la agencia, Kaigama expresó que el incidente y las palabras del presidente de Estados Unidos motivaron la respuesta violenta de los grupos islamistas activos en la región.

Kaigama señaló que, aunque valoró la postura inicial de Trump reconociendo la persecución a los cristianos en Nigeria, el resultado de la intervención militar fue contraproducente. "La cantidad de ataques, la cantidad de secuestros de Boko Haram y de los demás grupos han estado creciendo incluso desde entonces. Pensábamos que iba a atacar la raíz del problema, la raíz de Boko Haram, a erradicar todo esto para poder vivir en paz", lamentó el arzobispo al medio. Pese a agradecer que Trump haya visibilizado el problema, advirtió que la estrategia de lanzar un único ataque militar “ha conseguido el efecto contrario”.

El líder religioso pidió un cambio en el tipo de colaboración internacional. Solicitó que, en lugar de intervenciones armadas aisladas, se refuerce la ayuda a Nigeria con equipamiento, personal y colaboración con el gobierno local para afrontar la violencia. El arzobispo sostuvo en la rueda de prensa que existe “una estrategia deliberada” por parte de grupos islamistas para frenar el avance del cristianismo en Nigeria. Según describió, estas organizaciones emplean el secuestro reiterado de sacerdotes y ataques armados contra laicos como métodos para crear miedo y debilitar la vida religiosa cristiana. El medio consignó que tales prácticas incluyen amenazas directas, atentados durante ceremonias religiosas y otras formas de intimidación.

Ante la gravedad de la situación, los obispos de Nigeria entregaron este diagnóstico al Papa León XIV durante una visita reciente a Roma, en la que el Pontífice les ofreció un espacio de diálogo y escucha sobre las dificultades que enfrenta la Iglesia en el país africano. Kaigama informó que “Nigeria está sangrando, está herida” y que el grupo extremista Boko Haram mantiene un “interés explícito” en imponer la islamización, reflejada también en la implementación de la ley Sharía, que afecta incluso a quienes no profesan el Islam en el norte del país. Además, expuso que varios párrocos de Abuja permanecen fuera de sus parroquias por amenaza directa, una realidad que se repite en muchas diócesis, lo que trae como consecuencia el cierre de templos y la interrupción de la labor religiosa.

Durante la intervención, el arzobispo advirtió sobre la disputa de intereses externos en el territorio nigeriano, mencionando la presencia de actores chinos interesados en la extracción de recursos naturales y no en la predicación religiosa. La agencia reportó que Kaigama alertó de la existencia de una “competición” por el control de los recursos y el “alma” de Nigeria, contexto en el que la defensa de la fe cristiana enfrenta nuevos desafíos.

El director de ACN España, José María Gallardo, expuso en la misma rueda de prensa que la Iglesia en Nigeria encara una crisis humanitaria profunda. Informó que 1,5 millones de personas viven desplazadas únicamente en la diócesis de Makurdi. Detalló que unas 80 comunidades sufrieron ataques y recordó la masacre que costó la vida a 259 cristianos en junio de 2025, cuyos responsables, según numerosos testigos citados por el medio, fueron identificados como extremistas pastores fulani.

Gallardo explicó que la campaña 'Sana Nigeria' busca prestar apoyo material, formativo y pastoral a sacerdotes, religiosas y seminaristas afectados por la violencia. Señaló que el objetivo también incluye la creación de un centro de atención para personas desplazadas con secuelas de trauma, así como la protección de los cristianos perseguidos. De acuerdo con lo publicado por la fuente, ACN persigue contribuir a la reconstrucción del tejido social eclesial, mantener el acompañamiento espiritual y garantizar la atención a quienes han sufrido desplazamiento y violencia.

El director de ACN relacionó el incremento de la conflictividad con una serie de factores: la acción armada de Boko Haram y el Estado Islámico, el auge de bandas criminales y extremos fulani, junto con dificultades de gobernanza, corrupción extendida y conflictos por el control de recursos naturales. A pesar de estos desafíos, Gallardo afirmó que los sacerdotes continúan acompañando a sus comunidades y que los seminarios siguen recibiendo nuevas vocaciones cada año, como reportó el medio.

En el marco del evento, Gallardo consideró positiva la visibilización de la situación a través de iniciativas como la Proposición No de Ley del Partido Popular, debatida recientemente en el Congreso español, destinada a impulsar el respaldo a los cristianos perseguidos. No obstante, según consignó el medio, insistió en la necesidad de unir esfuerzos entre distintas fuerzas políticas y evitar debates polarizados, priorizando el socorro a los afectados.

Durante la intervención, el arzobispo Kaigama advirtió de las graves consecuencias que enfrentan las comunidades cristianas si continúa el agravamiento de la violencia, con el riesgo de pérdida de fe y de capacidad de resistencia religiosa. Señaló además que muchas personas permanecen actualmente en cautiverio y que la inseguridad impide el retorno de sacerdotes y fieles a sus parroquias, situación presente en distintas zonas del país. El impacto de esta crisis, según la exposición, afecta tanto la vida litúrgica como la supervivencia material y emocional de una parte significativa de la población nigeriana.

El evento en Madrid, tal como reportó la agencia, terminó con un llamamiento por parte de ACN y el arzobispo de Abuja a la colaboración internacional y la solidaridad con el pueblo nigeriano, con el objetivo de frenar la escalada de violencia y asistir de modo efectivo a la Iglesia local y sus comunidades en riesgo.