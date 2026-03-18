Crónica del Barça Femení - FC Badalona Women, 4-1

El marcador se mantuvo sin cambios hasta casi el final de la primera parte, cuando, tras un saque de banda y un centro desde la esquina ejecutado por Patri Guijarro, Alexia Putellas rompió la igualdad y anotó el primer gol para el Barça Femení. Esta acción fue decisiva para encaminar el partido y consolidar la superioridad del conjunto azulgrana, que buscaba un puesto en la final de la Copa de la Reina. Según informó el medio Europa Press, el partido se disputó en el Estadi Johan Cruyff y terminó con un resultado de 4-1 sobre el FC Badalona Women, otorgando al Barça el pase a su octava final en las últimas nueve temporadas, donde enfrentará al Atlético de Madrid.

El equipo dirigido por Pere Romeu se encontró nuevamente con una defensa sólida del Badalona Women, que ya había impedido cualquier gol en el partido de ida, finalizado 0-0. Europa Press detalló que el Barcelona presentó una alineación ofensiva, alineando cuatro delanteras, mientras que el técnico rival, Marc Ballester, supo plantear una estrategia que neutralizó varias de las oportunidades generadas por las locales. El Badalona Women mostró resistencia y capacidad para contestar, especialmente en el primer tiempo, cuando logró algunas aproximaciones por medio de Irina Uribe y Elena Julve que pusieron a prueba a la portera azulgrana, Gemma Font.

Durante los primeros treinta minutos de juego, el Barcelona llevó la iniciativa con jugadoras como Salma Paralluelo y Vicky López, quien estuvo cerca de marcar. Alexia Putellas logró enviar el balón a la red, pero el gol fue anulado por posición adelantada. El Badalona también generó inquietud en la portería local al disputar la posesión y buscar avanzar con peligro. La guardameta visitante, Carla Abdón, logró contener las llegadas del Barça hasta el minuto 45, cuando la jugada de Guijarro y Putellas rompió el empate.

Tras la reanudación, el Barça Femení no redujo la intensidad y fue en busca del gol que le asegurara el pase a la final. Según publicó Europa Press, la presión ejercida por el equipo catalán limitó considerablemente las salidas ofensivas del Badalona Women, que dejó de inquietar a Gemma Font. El acoso del Barça contó con llegadas de Caroline Graham Hansen y otra intervención decisiva de Vicky López, quien provocó un penalti por mano en el área contraria. Tras la revisión en el monitor, Alexia Putellas transformó la pena máxima para firmar su doblete y poner el 2-0 en el minuto 62.

La ventaja se amplió en el minuto 67, cuando Kika Nazareth, recién ingresada al campo, marcó el tercer tanto para el equipo azulgrana. Europa Press destacó que, tras este gol, el Barça comenzó a gestionar los tiempos y dosificó esfuerzos, asegurando así su clasificación para la final de la Copa de la Reina, que se disputará en el Estadio de Gran Canaria el 16 de mayo.

El FC Badalona Women, lejos de bajar los brazos, consiguió descontar en el minuto 80 gracias a Lice Chamorro, quien estableció el 3-1 y estuvo cerca de marcar nuevamente en un mano a mano poco después. A pesar de la insistencia visitante, el Barcelona sentenció el resultado en el minuto 87 con un gol de Ewa Pajor, colocando el definitivo 4-1 en el marcador. De acuerdo con la ficha técnica difundida por Europa Press, los goles se repartieron así: Putellas abrió el marcador al borde del descanso y sumó su segundo con el penalti, Nazareth anotó el tercero y Pajor cerró la cuenta para las locales; Chamorro firmó el único tanto visitante.

Las alineaciones incluyeron a Gemma, Ona Battle, Aïcha, Marta, Patri, Alexia, Vicky, Pina, Pajor, Graham y Paralluelo por parte del Barça, con relevos para Serrajordi, Sydney, Fenger, Nazareth y Brugts. En el Badalona actuaron Carla Abdón, Pinillos, Ana González, Sonia Majarín, Barclays, Navarro, Llompart, Banini, Paula Sánchez, Uribe y Julve, junto con los cambios de Meya, Junge-Pedersen, Kullashi, Chamorro y Jankovska.

La colegiada Trujillano Gallardo, del Comité Andaluz, sancionó a Serrajordi del Barcelona y a Pinillos en el Badalona. Europa Press informó que el Estadi Johan Cruyff fue el escenario del enfrentamiento, en el que las actuales campeonas avanzaron a la final con una contundente actuación colectiva, pese a las dificultades planteadas por un Badalona competitivo y ordenado en defensa.

En la final del 16 de mayo, el Barcelona buscará añadir un nuevo título a su palmarés frente al Atlético de Madrid, después de haberse consagrado campeón en siete de las últimas nueve ediciones del torneo, según consignó Europa Press. Con este nuevo pase a la final, el Barça Femení reafirma su posición de dominador en el fútbol femenino nacional.