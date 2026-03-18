'Cholo' Simeone: "La ventaja de la ida no nos hizo bien"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, admitió este miércoles que "la ventaja" de 5-2 cosechada por sus pupilos en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Tottenham Hotspur no les "hizo bien" para abordar el partido de vuelta, donde el conjunto londinense en su casa "estuvo atacando y pensando en poder clasificarse", aunque finalmente avanzaron de ronda los madrileños.

"No empezamos bien el partido. La ventaja no nos hizo bien y el equipo rival estuvo atacando y pensando en poder clasificarse", aludió a esa ida disputada hace una semana en el Riyadh Air Metropolitano. "El empate era lo que merecíamos mínimamente hoy, pero ese penalti nos privó", manifestó el 'Cholo' tras sellar el pase a los cuartos de final europeos.

En esa siguiente ronda se enfrentará al FC Barcelona, lo cual dijo que "va a ser duro", como en las ediciones anteriores en las que llegaron a la final de la Champions League (2014 y 2016). "Nos enfrentaremos al mejor club ofensivamente, pero lo afrontamos con ilusión. Ahora es monmento para estar contentos como club y como equipo, con la alegría de nuestra gente. La posibilidad de estar en cuartos nos exige dar el máximo nivel para nosotros", añadió el argentino desde el Tottenham Hotspur Stadium.

"Los hechos hablan por sí solo, tenemos que seguir evolucionando y reinventándonos. Nosotros competimos en Liga ante Barça y Real Madrid, al igual que en Copa; y casi siempre en Champions llegan a la final. Germán ('Mono' Burgos) me decía siempre que en pretemporada hiciéramos partidos contra ellos porque nos hacía ser mejores", afirmó acerca de volver a verse las caras con el equipo blaugrana tras las 'semis' de Copa.

Luego, sobre Johnny Cardoso dijo estar "muy contento" ya que había mostrado "alto nivel" y por "la continuidad que viene dando". Y respecto a Julián Álvarez, autor del 1-1 provisional, Simeone indicó que su "partido fue increíble". "Interpretó muy bien el partido en todo momento, metió un golazo y su juego ofensivo nos dio la posibilidad de estar presentes para poder marcar gol", zanjó el técnico rojiblanco desde la sala de prensa.