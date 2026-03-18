Bahréin intercepta 130 misiles y 234 drones desde el inicio de las represalias de Irán

El informe del Ministerio de Defensa de Bahréin, al dar a conocer la magnitud de los ataques frustrados, hace referencia al Mando General de las Fuerzas de Defensa para subrayar la intensidad de la ofensiva: sus sistemas de defensa han interceptado hasta el momento 130 misiles y 234 drones. Este anuncio sale a la luz tras el incremento de ataques luego de la ofensiva iniciada el 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel, según consignó el medio de comunicación que proporcionó la información.

De acuerdo con la fuente original, las autoridades bahreiníes puntualizaron que estos intentos de ataque, atribuidos a Irán, han afectado el espacio aéreo del país y reflejan la escalada regional que involucra a actores estatales como Estados Unidos, Israel e Irán. La incidencia de ataques con artefactos explosivos no tripulados y misiles evidencia la extensión que ha tomado el conflicto tras la operación militar dirigida contra la República Islámica por parte de Washington y Tel Aviv.

El Ministerio de Defensa de Bahréin señaló que los sistemas antiaéreos continúan en estado de alerta por las “sucesivas oleadas de atroces ataques terroristas iraníes” contra el reino. El Mando General de las Fuerzas de Defensa bahreiní perfiló el carácter sistemático y reiterado de estos ataques y confirmó que la interceptación de misiles y drones ha sido una constante desde que comenzó la campaña de represalias iraníes en respuesta a la actuación militar de Estados Unidos e Israel.

Las consecuencias del conflicto se extienden más allá de los países directamente implicados en la operación militar. Según publicó la fuente, una decena de estados vecinos del golfo Pérsico han denunciado incursiones aéreas y amenazas en su espacio aéreo, indicando la expansión geográfica de la crisis. Países del Golfo han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación ante estas acciones, dado que incrementan el riesgo para la población civil y para la infraestructura de seguridad crítica.

El Ministerio de Defensa bahreiní, al detallar el número de interceptaciones logradas en su espacio aéreo, también remarcó que los operativos antiaéreos presentan un gran reto por la sofisticación y frecuencia de los ataques. El reporte oficial indica que tanto los misiles como los drones representan amenazas distintas, pero con capacidad de provocar daños significativos si logran impactar sus objetivos.

Las oleadas de ataques han afectado el tráfico aéreo y las operaciones estratégicas en la región. El medio de comunicación reportó declaraciones oficiales donde las autoridades enfatizan la cooperación con socios regionales y aliados internacionales para fortalecer los sistemas de defensa antiaérea, así como para compartir inteligencia y coordinar respuestas ante incidentes similares.

Desde que las fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva destinada a “descabezar” a la República Islámica de Irán, Teherán ha desplegado respuestas que incluyen ataques directos a intereses estadounidenses en la zona según la fuente. La secuencia de hechos ha conducido a un aumento de la tensión en toda el área del golfo Pérsico, hecho que mantiene bajo presión a los sistemas de defensa de los países vecinos.

Las autoridades de Bahréin indicaron que mantienen contacto permanente con organismos internacionales de seguridad, así como con la coalición liderada por Estados Unidos, para informar y recibir apoyo frente a estos incidentes. Según detalló el medio citado, el objetivo es actuar con rapidez ante posibles nuevos ataques y garantizar la integridad territorial ante las amenazas de origen iraní.

La fuente original también recoge que los mandos militares de Bahréin han emitido recomendaciones a la ciudadanía para actuar ante alarmas de defensa antiaérea. Se instó a la población a seguir las instrucciones oficiales y tomar medidas de precaución hasta recibir la confirmación de que el espacio aéreo está protegido tras cada incursión detectada.

Los incidentes han reavivado la preocupación global por la estabilidad de la región, especialmente por la importancia estratégica del golfo Pérsico en el suministro energético internacional y en las rutas comerciales fundamentales. La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ha añadido presión a los gobiernos de la zona, que refuerzan sus capacidades de defensa y optimizan la seguridad en puntos clave de tránsito y comunicación.

El reporte reúne la información relevante sobre la cantidad de misiles y drones neutralizados desde el inicio de las represalias iraníes, así como los mecanismos de respuesta desplegados en Bahréin. El país sigue enfrentando desafíos asociados a la volatilidad regional y la amenaza persistente de ataques en su espacio aéreo, en el marco de un conflicto que mantiene movilizados a los sistemas de defensa de una decena de naciones en torno al golfo Pérsico, según consigna la fuente.