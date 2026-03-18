Apple lanza la primera actualización de mejora de la seguridad en segundo plano para iOS, iPadOS y macOS

Apple informó en su página de soporte que las correcciones de seguridad integradas en su nuevo sistema de actualizaciones en segundo plano tienen la particularidad de poder retirarse temporalmente y reinstalarse con futuras actualizaciones de software según se requiera. Esta decisión forma parte de una estrategia para hacer frente a vulnerabilidades y asegurar una respuesta flexible ante posibles errores, como parte de sus nuevas medidas de protección para los sistemas iOS, iPadOS y macOS.

De acuerdo con la información publicada por Apple, la compañía lanzó las versiones iOS e iPadOS 26.3.1 (a) y macOS 26.3.1 (a) y 26.3.2 (a) este martes, todas orientadas a fortalecer la seguridad con pequeñas mejoras. Según reportó la compañía, estos parches incluyen actualizaciones para el navegador Safari, el motor WebKit y varias bibliotecas del sistema. Las nuevas medidas buscan aumentar la frecuencia en la entrega de estos parches, facilitando correcciones menores entre grandes actualizaciones de software para garantizar la protección continua de los dispositivos.

Según detalló Apple, una de las principales mejoras en esta entrega aborda una vulnerabilidad específica de WebKit, identificada como CVE-2026-20643. Esta falla, relacionada con la Navigation API, presentaba un riesgo de acceso no autorizado entre distintos orígenes (‘cross-origin’). Para corregir esta vulnerabilidad, Apple implementó una validación de entrada más estricta, proporcionando así un mejor resguardo para los usuarios frente a potenciales riesgos al navegar.

Tal como explicó el medio oficial de Apple, las mejoras de seguridad en segundo plano presentan la ventaja de operar de forma predeterminada a partir de iOS 26.1, iPadOS 26.1 y macOS 26.1. Los usuarios que poseen estos sistemas pueden activar la protección automática visitando el menú ‘Ajustes > Privacidad y seguridad > Mejoras de seguridad en segundo plano’. De no estar disponible la opción, o si prefieren el control manual, las correcciones también se pueden descargar directamente mediante las actualizaciones del sistema operativo.

Apple subrayó que estos cambios permiten distribuir correcciones más pequeñas y frecuentes, añadiendo una capa adicional de protección a los dispositivos antes de los lanzamientos de actualizaciones de software a gran escala. Según consignó la compañía, introducir este método tiene como objetivo responder rápidamente a problemas urgentes de seguridad, limitando el tiempo de exposición a posibles ataques cibernéticos.

En relación a la gestión de estas actualizaciones, Apple también precisó en su web de soporte que las correcciones lanzadas a través de las mejoras en segundo plano podrán ser retiradas temporalmente cuando se detecten fallos o incompatibilidades, lo que permite a la compañía y a los usuarios minimizar problemas mientras se ajustan las soluciones definitivas. Posteriormente, estas correcciones pueden volver a incorporarse en futuras actualizaciones tras las revisiones necesarias.

El medio oficial de Apple detalló que este sistema de actualizaciones automáticas representa un avance en la estrategia de seguridad de la empresa, ya que reduce la dependencia de grandes actualizaciones periódicas y ofrece una respuesta más ágil ante incidentes. Según la compañía, este enfoque beneficia tanto a usuarios ordinarios como a administradores de sistemas, quienes pueden anticipar un menor retraso entre la detección de una amenaza y la aplicación de una solución.

Las nuevas versiones difundidas afectan principalmente a componentes clave como Safari y WebKit, áreas que han mostrado vulnerabilidades constantes dada su exposición al tráfico web y el procesamiento de datos de diferentes fuentes. De acuerdo con la información de Apple, la compañía mantendrá esta dinámica de distribución rápida de correcciones en la medida que surjan nuevas necesidades de seguridad, reafirmando su compromiso con la protección de los datos y la integridad del sistema en sus principales plataformas.

Por último, Apple aclaró en su documentación oficial que estas actualizaciones en segundo plano no sustituyen las tradicionales actualizaciones completas del sistema operativo, sino que actúan como refuerzos inmediatos. Al integrarse con el mecanismo de instalación automática, la empresa garantiza que la mayoría de los usuarios reciba protección oportuna y sin requerir intervención manual, siempre con la posibilidad de administrar dichas mejoras desde la configuración de privacidad y seguridad.