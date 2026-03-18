Al menos seis muertos en dos ataques israelíes contra edificios en Beirut

Beirut, 18 mar (EFE).- Al menos seis personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles en dos bombardeos israelíes contra edificios en Beirut, lo que eleva a siete el número de ataques dentro de la capital desde el inicio de las hostilidades hace más de dos semanas.

"Dos ataques del enemigo israelí en Beirut causaron, como balance inicial, el fallecimiento de seis ciudadanos y heridas a otros 24. También se recuperaron restos del lugar y sus identidades serán determinadas después de completar pruebas de ADN", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano.

Los inmuebles fueron alcanzados en los barrios capitalinos de Zuqaq el Blat y Bachoura, cercanos al Palacio de Gobierno y otros puntos emblemáticos en el centro de la ciudad.

El edificio de Bachoura ya había sido atacado la semana pasada, cuando sufrió daños significativos, y esta madrugada fue objetivo de una segunda acción que provocó el derrumbe total del inmueble de gran tamaño, ubicado en medio de una importante arteria beirutí, según pudo constatar EFE.

El Ejército israelí afirmó la semana pasada que en este edificio estaban guardadas grandes cantidades de dinero pertenecientes al grupo chií Hizbulá.

Con ello, Israel ya ha lanzado un total de siete ataques dentro de los límites de Beirut desde el inicio de una intensa ofensiva área contra el Líbano el pasado 2 de marzo.

Aunque sus bombardeos sacuden con fuerza los suburbios sur de la urbe, conocidos como el Dahye, la propia capital ha registrado acciones limitadas contra un hotel en el que supuestamente se escondían comandantes iraníes o contra el paseo marítimo, el más grave hasta la fecha con ocho muertos.

La campaña israelí deja ya 912 muertos, entre ellos 111 niños, y 2.221 heridos en todo el país, donde más de un millón de personas han tenido que abandonar sus hogares.