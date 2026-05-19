Ascienden a 175 los yihadistas muertos en los ataques aéreos de Nigeria y EEUU

Nairobi, 19 may (EFE).- Al menos 175 terroristas del Estado Islámico (EI) murieron en el noreste de Nigeria tras una serie de bombardeos conjuntos de por las Fuerzas Armadas nigerianas y el Mando Africano de Estados Unidos (AFRICOM), informaron este martes fuentes militares de ambos países.

El Cuartel General de la Defensa (DHQ) de Nigeria detalló en un comunicado que las operaciones que comenzaron “hace unos días” han permitido asestar un “golpe devastador” a las estructuras del grupo yihadista la Provincia del Estado Islámico en África Occidental (ISWAP).

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“Las evaluaciones indican que 175 terroristas del EI han sido eliminados en el campo de batalla. Los ataques conjuntos han dado como resultado la destrucción de puestos de control, depósitos de armas, centros logísticos, equipo militar y redes financieras de EI utilizados para sostener las operaciones terroristas”, afirmó el Ejército nigeriano.

Entre los insurgentes abatidos destaca Abu-Bilal al-Minuki, considerado uno de los responsables de Estado Islámico más significativos a nivel mundial, quien desempeñaba un papel central en la coordinación de las operaciones externas de la organización, el reclutamiento y la planificación de atentados.

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Los ataques contra ISWAP también provocaron la muerte de otros altos mandos, como el responsable de propaganda Abd-al Wahhab, el miembro destacado Abu Musa al-Mangawi, y el jefe de producción de medios, Abu al-Muthanna al-Muhajir.

Por su parte, el AFRICOM confirmó de manera independiente la ejecución de “bombardeos cinéticos adicionales” este lunes en coordinación con el Ejecutivo nigeriano, y aseguró que las evaluaciones completas del impacto de la operación siguen en curso.

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El mando militar estadounidense subrayó que ningún miembro de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos o de Nigeria resultó herido durante las incursiones aéreas.

En febrero pasado, las Fuerzas Armadas nigerianas anunciaron la llegada de unos cien efectivos militares de Estados Unidos al aeródromo de Bauchi, en el noreste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral en materia de defensa destinado a potenciar la lucha contra amenazas terroristas.

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El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

En esa zona también opera el Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), que también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

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Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país. EFE