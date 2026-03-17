Yolanda Díaz defiende que su viaje a la ceremonia de los Oscar fue para apoyar y respaldar al cine español

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que su viaje a Estados Unidos (EEUU) para acudir a los premios Oscar, donde estaba nominada la película 'Sirat' del cineasta Oliver Laxe, fue un gesto para defender la creación artística y ha recordado que el consejero gallego de Cultura, José López Campos, también acudió e hizo bien.

Así lo ha trasladado en la sesión de control al Gobierno del Senado y ante las críticas que le ha dirigido la portavoz del PP en la Cámara, Alicia García, quien ha afeado a la también ministra de Trabajo que se fuera a Hollywood para "desfilar en la alfombra roja" mientras muchos españoles tienen problemas para "llenar la nevera".

"Más de 7.000 euros de viaje, señora Díaz, pero claro no podía ir de turista, no; tenía que ir en business y con su equipo. Igual pensaba usted recoger dos premios: el Oscar a la mejor película, la gran estafa o el Oscar al escaño cero en Castilla y León. ¡Comunismo de pancarta! Es tan falso como su feminismo y su pacifismo", ha lanzado la senadora 'popular'.

De esta forma se hacía eco de la polémica por el viaje de Díaz, que transcendió el domingo al figurar en la agenda oficial del Gobierno que asistía a la gala de los Oscar y que previamente se iba a reunir con la delegación española y los nominados y nominadas a los Oscar, entre ellos el director Oliver Laxe.

DÍAZ: EL PP SE SITÚA CON "HERNÁN CORTÉS" Y ESTÁ SECUESTRADO POR VOX

Frente a ello, Díaz ha replicado que con ese viaje ha hecho lo que hace todos los días por su país, que es "defender la creación artística", algo que va a seguir desplegando al igual que hizo el consejero de Cultura de Galicia, que con "gran acierto" fue como ella a "defender el cine gallego y el cine español en los Oscar".

Luego, Díaz ha denunciado que el problema del PP es que tienen la concepción de la cultura "secuestrada" por Vox y ha citado por ejemplo que tratan de censurar obras teatrales en localidades madrileñas.

Es más, ha recriminado que no es solo que censuren la cultura sino que "continúan el barbarismo" respecto a la Conquista del continente americano, dado que frente al reconocimiento de abusos por parte del Rey Felipe VI el PP, a su juicio, se coloca del "lado de Hernán Cortés".

Con ello hacía referencia velada a las declacariones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha mostrado su "orgullo" por el "legado español" en Latinoamérica y ha pedido enmarcar las palabras del monarca en el "contexto de todo", subrayando además que no las pronunció en un discurso institucional sino durante una conversación visitando una exposición.

Finalmente, ha exigido a los populares que sean "serios" y que ante una guerra "ilegal e ilegítima" de Irán, el PP sigue en la misma posición del expresidente José María Aznar y "los hombres de la guerra de hace 23 años", en alusión al conflicto bélico de Iraq. "Sus votantes son mucho más decentes políticamente que ustedes", ha zanjado.

"QUÉ PINTA EN EL GOBIERNO"

Mientras, la portavoz del PP en el Senado ha afirmado que Díaz va de "humillación en humillación" dentro del Gobierno, dado que pidió un reseteo de la legislatura por los casos de corrupción que salpicaban al PSOE y al final Sumar "le ha reseteado a ella".

"Sigue estando en el Gobierno de corrupción para rato", ha espetado García aludiendo a un lapsus de la vicepresidenta en el Senado, a la que ha preguntado "qué pinta" en el Ejcutivo si "no decide ni manda", pues las medidas que anuncia duran menos que "un café en el Consejo de Ministros".

Finalmente, ha reprochado que después de "tantos tumbos" la ministra de Trabajo ha encontrado su "pareja de baile perfecta" que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha hecho del PSOE un partido "perdedor". "Los españoles, elección tras elección, dicen no a Yolanda y no a Sánchez", ha concluido.

También ha criticado su viaje a la ceremonia de los Oscar la senadora del PP Rosa María Gallego, al señalar que "mientras Sumar desaparecia en Castilla y León, usted en EEUU y en el lujo americano de la alfombra roja".