Vinícius Jr: "Es un partido importante para nuestra confianza"

Vinícius Jr realizó un gesto hacia la grada simulando un llanto, en alusión a una pancarta desplegada el año anterior que le pedía dejar de llorar por no haber ganado el Balón de Oro frente a Rodri Hernández. El delantero brasileño expresó que “siempre hay otra oportunidad y aquí está. Hemos ganado, vamos a cuartos junto con nuestra afición y con nuestra familia”. Este triunfo coloca al Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones y refuerza la moral del vestuario en un punto determinante de la temporada.

De acuerdo con ‘Movistar+’, Vinícius Jr consideró “muy importante” este encuentro en el plano anímico tanto para él como para el equipo. El jugador brasileño señaló que el partido ante el Manchester City tuvo una gran exigencia y exigió concentración máxima por tratarse de un rival que, según dijo, “se queda mucho tiempo con el balón”. Destacó que el Real Madrid afrontó el duelo sabiendo “qué hacer”, enfocándose en el trabajo colectivo y en “aprovechar las oportunidades”.

Según publicó el medio, Vinícius Jr reconoció la dificultad del encuentro a pesar de los buenos resultados que el Real Madrid ha tenido desde el arranque de la temporada. Hizo hincapié en que, a diferencia de otros ‘buenos partidos’, en esta eliminatoria lograron mayor control del juego, lo que resultó crucial frente a uno de los equipos más sólidos del continente y bajo la dirección de un técnico que exige mucho en el control de la posesión.

El propio jugador admitió que no logró concretar varias opciones de gol durante el trascendental enfrentamiento. “He fallado muchas”, señaló, aunque resaltó el significado del momento actual para la plantilla. “Es un momento importante de la temporada, donde todos los jugadores sabemos que vienen los buenos partidos”. Esto pone de relieve la importancia de la fase de cuartos de final para el grupo, que, según afirmó, se siente preparado para afrontar los próximos desafíos.

Vinícius remarcó que en la Liga de Campeones todo adquiere una dimensión diferente para el Real Madrid. “Cuando juega el Real Madrid en esta competición todo cambia, la afición cambia, los jugadores cambian y estamos preparados para más”, recalcó, de acuerdo con ‘Movistar+’. La implicación de la afición y la respuesta del grupo fueron, según el jugador, determinantes para alcanzar la victoria y avanzar en la competición europea.

Sobre la acción de lanzar el penalti en el partido de vuelta, pese a haber errado uno en la ida, Vinícius Jr expresó que Fede Valverde fue clave en su decisión. “Fede Valverde me dio toda la confianza como un capitán debe hacer”, explicó. Según detalló el futbolista, el apoyo de Valverde fue fundamental para que se animara a ejecutar el lanzamiento desde los once metros, lograr marcar y así contribuir al resultado final. “He marcado el gol y he podido ayudar al equipo para salir con la victoria”, dijo.

El medio ‘Movistar+’ también destacó que Vinícius Jr subrayó el respaldo tanto del cuerpo técnico como de sus compañeros a lo largo de la eliminatoria. El jugador consideró que el ambiente dentro del vestuario y la actitud mostrada sobre el terreno de juego serán factores determinantes para enfrentar lo que resta de competición.

Al final del encuentro, la celebración colectiva reflejó el impacto que supuso dejar fuera al Manchester City, un rival considerado de alto nivel en el torneo continental. El pase a cuartos de final representó una nueva oportunidad para el Real Madrid de competir en la máxima cita del fútbol europeo y mantener viva la posibilidad de obtener un nuevo título. Según consignó ‘Movistar+’, Vinícius Jr puso énfasis en la capacidad de remontada y en el deseo de seguir compitiendo al máximo nivel.

El avance a la siguiente ronda de la Liga de Campeones ocurre en un contexto donde el equipo blanco busca consolidar su rendimiento en la etapa decisiva de la temporada. La competencia interna, el respaldo de los líderes del vestuario y la confianza del propio Vinícius en superar obstáculos recientes definen el presente del Real Madrid, según lo reportado por ‘Movistar+’. El propio jugador insistió en la importancia de la próxima fase y en la dinámica positiva generada tras haber eliminado al conjunto inglés.

Para los integrantes de la plantilla, el que todos se sientan listos para encarar los próximos partidos supone, en palabras de Vinícius Jr, un aliciente añadido en la búsqueda de objetivos colectivos e individuales. La respuesta del público y el reencuentro con la afición en noches importantes amplifican el significado de la clasificación obtenida, en una eliminatoria marcada por la intensidad y las exigencias tácticas del rival, tal como resaltó el extremo brasileño en su intervención tras el partido, de acuerdo con ‘Movistar+’.