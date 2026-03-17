Mueren más de 20 personas en un triple atentado suicida achacado a Boko Haram en el noreste de Nigeria

Al menos 23 personas han muerto y otras 108 han resultado heridas en un triple atentado contra dos mercados y un hospital de la ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria, según han confirmado las autoridades, que han apuntado al grupo yihadista Boko Haram como responsable de estos ataques.

La Policía del estado de Borno ha indicado que al menos 23 personas han muerto y 108 han resultado heridas en los ataques, mientras que el portavoz del Ejército nigeriano, Sani Uba, ha hablado abiertamente de "explosiones causadas por terroristas suicidas" en Maiduguri.

"Los atentados fueron perpetrados por presuntos terroristas suicidas de Boko Haram, quienes detonaron artefactos explosivos de fabricación artesanal en tres lugares distintos de la ciudad", ha señalado, antes de destacar que estos "cobardes ataques" fueron ejecutados el lunes durante la ruptura del ayuno por el Ramadán.

Así, ha subrayado que "tuvieron como objetivo zonas públicas concurridas, con el objetivo de causar numerosas víctimas y sembrar el pánico", al tiempo que ha destacado que las fuerzas de seguridad "respondieron con rapidez" y "acordonaron de inmediato las zonas afectadas para evitar mayores daños".

"Los equipos médicos están atendiendo a las víctimas heridas en diversos centros de salud de la ciudad, mientras que los servicios de emergencia continúan con las labores de rescate y evacuación en las zonas afectadas, ha dicho Uba a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

En este sentido, ha esgrimido que hay sospechas sobre la posible presencia de otros terroristas en la ciudad, por lo que "las fuerzas de seguridad han intensificado la vigilancia, las patrullas y las medidas contra artefactos explosivos de fabricación casera en toda la metrópoli para localizar al resto de sospechosos y evitar nuevos ataques".

"Se pide a la ciudadanía que mantenga la calma, pero permaneciendo alerta", ha apuntado Uba, quien ha reclamado además a la población que "evite las zonas concurridas, en la medida de lo posible, e informe de inmediato a las agencias de seguridad más cercanas sobre cualquier persona sospechosa, objeto desatendido o actividad inusual".

Por su parte, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha mostrado en un mensaje en sus redes sociales su "solidaridad" con la población de Borno en "estos momentos difíciles".

"Quiero dejar totalmente claro que estos actos de terrorismo son los últimos intentos desesperados y frenéticos de delincuentes y elementos terroristas que intentan infundir y propagar el miedo, ya que están bajo la presión constante de nuestras valientes Fuerzas Armadas y agencias de seguridad, que operan en diversos escenarios", ha argumentado.

"Continuaremos intensificando nuestros esfuerzos contra todos los elementos criminales, dondequiera que se encuentren", ha prometido, antes de desvelar que recientemente aprobó el despliegue de "equipos adicionales y apoyo operativo" a las fuerzas de seguridad en Borno, unos esfuerzos que "ya están en marcha".

Por último, Tinubu ha hecho hincapié en que "en Nigeria no hay lugar donde los terroristas puedan sentirse seguros". "Los localizaremos, los combatiremos y los derrotaremos por completo. Nigeria no sucumbirá al miedo", ha remachado, en medio del aumento de la inseguridad durante los últimos meses por los ataques de grupos yihadistas --entre ellos Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- y bandas criminales.