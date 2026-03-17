Laporta espera anunciar "en breve" la renovación del contrato de Flick hasta 2028

Barcelona, 17 mar (EFE).- El abogado Joan Laporta, presidente electo del FC Barcelona, ha asegurado este martes que se espera "anunciar en breve" la renovación del contrato del técnico alemán Hansi Flick hasta 2028.

Así lo ha asegurado en un entrevista en 'Rac1'. Laporta, que no podrá tomar posesión del cargo hasta el 1 de julio, ha recalcado que el actual entrenador del Barcelona, que finaliza compromiso el 30 de junio de 2027, está "muy a gusto" en el club catalán.

Es más, se imagina todo su próximo mandato (hasta 2031) con Flick como entrenador. "Sería la consecuencia de que el proyecto funciona. ¿Cinco años? Es joven y tiene mucha energía", ha insistido.

A Laporta también le gustaría renovar el compromiso al director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco': "Está haciendo un trabajo extraordinario. Esta funcionando muy bien la dupla Deco y Flick y no es fácil. Espero que Deco quiera renovar".

En todo caso, el abogado barcelonés ha recordado que hasta el 1 de julio quien renegocia todas estas cuestiones es el actual presidente en funciones, Rafael Yuste.

"Yo puedo dar mi opinión, pero no firmar nada. No puedo participar ni en actos de representación ni tampoco en actos de disposición", ha recordado.

En cuanto a la planificación deportiva, Laporta también confía en la continuidad de Robert Lewandowski, que acaba contrato este 30 de junio, porque "se lo merece", ya que llegó al Barça en "una situación de máxima dificultad" y al club catalán le fue "muy bien".

También espera llegar a un acuerdo con el Manchester United para que los azulgranas fichen definitivamente a Marcus Rashford (ahora está como cedido) y mantengan a Joao Cancelo.

Sobre Lamine Yamal, Laporta ha insistido en que es "artista, un genio y es del Barça" y ha recordado que su renovación con los azulgrana no fue complicada, mientras que admite que estaría "encantadísimo" de poder arreglar la relación personal con Leo Messi.

"No está en una situación de no retorno. La última vez que nos vimos fue dentro de la normalidad. Le agradezco a Leo (Messi) que no se haya posicionado por ninguna opción (en estas últimas elecciones)", ha argumentado.

Laporta ha garantizado que el año próximo se aumentará el presupuesto de la sección de baloncesto y ha admitido que desde el club "se está mirando" la posibilidad de realizar alguna operación tras la baja de larga duración de Nico Laprovittola.

También ha comentado, de pasada, que desde el Barça y a pesar de haber firmado un contrato de permanencia con la Euroliga, se sigue de reojo la situación de la NBA Europa.

"Nos hemos posicionado con la Euroliga y si nos salimos habrá una penalización, aunque si la NBA es espléndida, se podría hacer cargo de la misma...", ha comentado.

En cuanto a las renovaciones de jugadoras importantes del primer equipo de fútbol (Alexia Putellas, Mapi Leon, Caroline Graham Hansen o Salma Paralluelo), Laporta ha admitido que el Barça quiere que sigan "todas ellas" y que tienen propuestas en este sentido. "Se tienen que decidir, esperemos que sea así. El equipo es muy competitivo", ha afirmado.

Tras asegurar que con el nuevo estadio los ingresos anuales llegarían a los 450 millones de euros y que con la instalación de la cubierta, el Barça tendría que irse a jugar "un mes y medio o dos" al estadio Johan Cruyff, Laporta ha desvelado que se estudia ampliar ese estadio en 10.000 localidades más.

En cuanto a la última campaña electoral, que le ha enfrentado a Víctor Font, Laporta ha lamentado "los ataques personales", lo cual demuestra, según su opinión, la falta de argumentos.

"Los ataques personales son dolorosos", ha insistido el presidente electo del Barça, que se ha referido a los recibidos por su ideología a su excuñado Alejandro Echevarría.

"En el Barça, todas las ideologías tienen cabida, más cuando respetan lo que es el Barca y lo que significa. Eso es lo que priorizamos. No somos sectarios. En el caso de Alejandro Echevarría, además es muy resolutivo, eficiente y vela por el equilibrio del vestuario. Además, es muy útil en las relaciones con LaLiga y la Federación Española", ha resumido.