Giuliano: “Es una noche triste, pero hay que levantarse y seguir”

Madrid, 4 may (EFE).- Giuliano Simeone, extremo del Atlético de Madrid, admitió este martes, tras la eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal con una derrota 1-0 en Londres, que es “una noche triste, pero hay que levantarse y seguir”.

“Una noche muy triste. Agradecer a la afición que vinieron hasta acá que se tomaron su tiempo y gastaron sus cosas en poder venir hasta acá a apoyarnos y no le pudimos dar lo que queríamos. Intentamos siempre dar el máximo, pero no pudimos llevarnos el objetivo final, que era pasar y, obviamente, estamos tristes, jodidos y tenemos que seguir”, dijo a ‘Movistar’ al término del encuentro.

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Giuliano reclamó un penalti en el primer tiempo, en una acción de Gabriel Magalhaes sobre él, cuando encaró a David Raya. “Fue todo muy rápido. Yo lo que sentí al chutar es que me desestabilizaba y no puedo chutar bien. Eso es lo que sentí. Después, el árbitro, en algunas jugadas como en esa, no pudo ni siquiera ir al VAR, como creo en una jugada de Antoine. No cayó del lado nuestro”, explicó.

Y fue preguntado por el dolor de Koke Resurrección o Antoine Griezmann por la derrota. “Sabemos lo que le dieron al club. Obviamente, estamos muy tristes como cualquier atlético. Lo sienten más que nadie. Es una noche triste, pero hay que levantarse y seguir”, contestó.

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