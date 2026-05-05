Koke: "El fútbol es contundencia y han sido más contundentes que nosotros"

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, ha asegurado que "el fútbol es contundencia" y que los jugadores del Arsenal han sido "más contundentes" que ellos en el partido de vuelta de la Liga de Campeones, en el que los de Diego Pablo Simeone han quedado apeados de la lucha por el título.

"Estamos muy dolidos y muy jodidos, pero orgulloso del equipo y de mi gente. Lo hemos dado todo, hemos tenido oportunidades de hacer goles y hoy no ha querido entrar. En el partido de ida pasó lo mismo. Estamos orgullosos porque les hemos puesto contra las cuerdas en muchos momentos en la eliminatoria. El fútbol es contundencia, han sido más contundentes que nosotros y son justos merecedores de pasar", señaló en declaraciones a Movistar+.

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Además, no quiso lamentar las oportunidades falladas en la segunda parte de la ida en el Metropolitano. "Aquí también hemos tenido ocasiones para ponernos por delante al principio y luego empatar el partido. Pero es fútbol, hay que ser contundentes en las dos áreas y ellos han encontrado el gol y han sido contundentes", indicó, antes de desvelar qué le ha dicho Simeone tras el partido. "Me ha dicho que lo hemos intentado todo. Cuando no quiere entrar a la pelota y lo intentas, nada que reprochar a nadie. El equipo ha ido a por el partido y no ha podido ser", afirmó.

En otro orden de cosas, el centrocampista no quiso valorar la actuación arbitral, a cargo del alemán Daniel Siebert. "No voy a hablar del árbitro, porque ha intentado hacerlo lo mejor posible, igual que dije en la ida. Él sabrá cómo ha arbitrado. Ha intentado hacerlo lo mejor posible y ya está, no hay nada que decir", apuntó.

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Por último, Koke hizo un balance de la temporada. "Ha sido una temporada muy ilusionante en Copa y en Champions. En Liga sí que es cierto que no hemos sido regulares, no hemos estado al nivel que deberíamos estar, porque yo creo que podríamos haber estado mejor. Nos hemos dejado muchos puntos en campos en los que deberíamos haber ganado", reconoció.

"Hemos sido muy regulares sobre todo en Copa, en donde hemos estado muy cerca de ganarla; perdimos los penaltis, que es una pena. Y aquí hemos estado a puntito de pasar a la final de Champions. Yo creo que este grupo está creciendo un montón. Hay gente muy joven, gente que seguro que en un futuro muy cercano va a seguir peleando por cosas muy importantes. Estaremos aquí para intentar ayudarles", concluyó, sin hablar de su futuro. "Hablaremos cuando haya que hablar", aclaró.

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