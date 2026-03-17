Isidre Esteve: "Me declaro optimista y amante de la vida, no me identifico con los pesimistas"

Después de su accidente en la sexta etapa del Rally Dakar 2026, Isidre Esteve se enfocó en la importancia de recuperarse tanto física como mentalmente, valorando el apoyo incondicional de su equipo y patrocinadores para seguir compitiendo. Según publicó Europa Press tras una entrevista concedida por el piloto en un evento de Toyota, Esteve destacó que a pesar de la dureza de la situación, se siente preparado para afrontar nuevos retos en las próximas competiciones y resaltó que aprender de los malos momentos es fundamental en el automovilismo.

El piloto catalán, integrante del Repsol Toyota Rally Team, subrayó que aunque abandonó la última edición del Dakar tras un fuerte impacto en el kilómetro 228, lo relevante es que tanto él como su copiloto salieron relativamente bien librados. De acuerdo con Europa Press, Esteve indicó: “Creo que, por el impacto que tuvimos, podría haber sido peor”, y reconoció que el accidente fue consecuencia de un exceso de confianza al intentar superar una duna. Admitió la frustración que representa abandonar en esa competencia: "Es mi primer accidente en coche, en 11 años, y había abandonado en una edición anterior por un problema mecánico".

Respecto al desarrollo del Dakar, el piloto reconoció que el inicio fue complicado debido a un incidente con el orden de salida, lo que trastocó su estrategia desde la primera jornada. Tal como reportó Europa Press, Esteve lamentó que el problema se solucionó pronto, pero el reto de competir desde posiciones rezagadas se sumó a las dificultades habituales de la prueba. Para Esteve, situaciones complejas como estas forman parte de una disciplina en la que la incertidumbre y el riesgo se encuentran siempre presentes.

El piloto remarcó la importancia de pasar página rápidamente tras un abandono, valorando el trabajo colectivo del equipo tanto a nivel técnico como humano. Considera prioritario mirar adelante y centrarse en las siguientes competencias: “Lo importante es pasar página rápido y pensar en todo lo que viene”. También sostuvo que incidentes en las dunas pueden presentarse en cualquier momento y que es necesario estar atentos y afrontar el terreno con mayor seguridad y planificación.

Sobre su actitud ante la vida y la profesión, Esteve afirmó que prefiere el optimismo como forma de afrontar los desafíos. “Me declaro optimista y amante de la vida, no me identifico con los pesimistas. Hay que ser optimista siempre”, señaló en conversación con Europa Press. Manifestó que la confianza de su entorno, así como el respaldo de Toyota y Repsol, resultan fundamentales para mantener la motivación y seguir compitiendo en lo más alto.

Con una trayectoria longeva, el piloto considera que ha ganado calma y control durante las carreras. Explicó que el paso de los años lo llevó a relajarse y a centrarse en la planificación previa a las competiciones para encarar los desafíos con mejores garantías. Según Europa Press, Esteve reconoció la exigencia creciente del rally-raid y la necesidad de asumir algunos riesgos para mantenerse en la competición: “El nivel competitivo cada vez es más alto y, por lo tanto, hay que arriesgar y a veces pasan cosas”.

El accidente que sufrió en enero supuso para Esteve una oportunidad de aprendizaje. Destacó que cada experiencia negativa contribuye a desarrollar una mayor capacidad de recuperación y adaptación. “En las dunas siempre es muy difícil, pero ahí necesitaba inercia para poder subir y cogí inercia creyendo que lo había visto bien. No es algo que suceda muy a menudo”, recordó para Europa Press, subrayando la importancia de nunca dejar de aprender en este deporte.

En relación a los futuros compromisos deportivos, Esteve anunció su presencia en la Baja Aragón, programada entre el 23 y 26 de julio. Considera a esta competición la más relevante de España y una cita clave dentro del Campeonato del Mundo de Bajas. Explicó que su calendario contemplará también la participación en Marruecos antes de regresar al Dakar. Esteve detalló: "Me gustaría estar, porque no puedo estar en Portugal y para ir a Argentina tiene que haber una planificación anterior y no estaba en el 'planning'. Así que pienso hacer Baja Aragón, Marruecos y empalmar con el Dakar, es un buen plan deportivo", según consignó Europa Press.

La filosofía personal de Isidre Esteve, centrada en afrontar las dificultades con optimismo y en apoyarse en un equipo sólido, marca el rumbo de su carrera después del accidente. La experiencia adquirida durante los años en el rally-raid, sumada a su confianza en el futuro y su pasión intacta por la competición, definen la nueva etapa profesional del piloto ilerdense.