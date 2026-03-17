Irán asegura que negocia con la FIFA que México acoja sus partidos del Mundial, en lugar de EEUU

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, indicó que la selección nacional no viajará a Estados Unidos para disputar sus partidos del Mundial de 2026 debido a la falta de garantías de seguridad para sus jugadores. Así lo detalló un mensaje publicado por la Embajada iraní en México en sus redes sociales, en el que Taj comunicó que actualmente negocia con la FIFA el traslado de los compromisos de Irán a territorio mexicano. La noticia llegó después de que, según recordó, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que no podía asegurar la protección de la delegación iraní en caso de que ingresaran al país para competir en la Copa Mundial. El medio Europa Press señaló que, según la federación iraní, el principal motivo de estas gestiones radica en la imposibilidad de Washington de ofrecer garantías de resguardo tras los recientes ataques militares en la región.

Según publicó Europa Press, Trump había declarado la semana anterior que Irán tendría la libertad de participar en el torneo, pero agregó que no consideraba “apropiado” que el equipo viajara a disputar partidos en suelo estadounidense, “por su propia vida y seguridad”. Esta postura fue emitida apenas un día después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comunicara públicamente que la Casa Blanca le había confirmado que los futbolistas iraníes serían bien recibidos en el certamen, el cual se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

El sorteo del torneo determinó que Irán enfrentará a las selecciones de Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto durante la fase de grupos, compromisos que, de acuerdo con la programación inicial, deben celebrarse en ciudades estadounidenses. Ante esta situación, y según consignó Europa Press, la federación iraní busca alternativas en coordinación con la FIFA para que sus encuentros sean reubicados en México, una de las otras sedes del evento futbolístico.

La posibilidad de que la selección iraní participe en el Mundial ha quedado en entredicho luego de los recientes enfrentamientos armados que involucraron a Irán, Estados Unidos e Israel. El pasado 28 de febrero, una serie de ataques aéreos lanzados contra territorio iraní por parte de Washington y Tel Aviv intensificaron la tensión en la región, involucrando a naciones vecinas a consecuencia de las respuestas militares iraníes contra bases de Estados Unidos. Europa Press reportó que estas hostilidades han derivado en una crisis que abarca tanto la integridad de los jugadores iraníes como la estabilidad general en la zona de conflicto.

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, comunicó recientemente que la participación de la selección en la Copa Mundial permanece descartada debido a lo que denominó “medidas maliciosas” tomadas en su contra, incluyendo el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante la mencionada campaña de bombardeos. Donyamali manifestó, de acuerdo con Europa Press, que semejantes hechos imposibilitan la presencia del conjunto nacional en suelo estadounidense.

En el plano humanitario, las cifras difundidas por las autoridades iraníes registran más de 1.200 muertes a raíz de los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel. La organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, sitúa ese número en más de 3.000 fallecidos, predominando entre las víctimas la población civil. Este balance ha agudizado las preocupaciones de la Federación de Fútbol de Irán respecto a la seguridad durante el Mundial.

Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado sobre la petición iraní ni sobre la posibilidad de trasladar oficialmente sus partidos de la Copa Mundial 2026 a México. La falta de una respuesta concreta mantiene la incertidumbre sobre la manera en que se resolverá la participación de Irán en el principal evento futbolístico internacional. Europa Press recalcó que la federación iraní continúa dialogando con las instancias correspondientes para garantizar la presencia de su selección en escenarios considerados seguros para sus jugadores y cuerpo técnico, ante el contexto de hostilidades y el riesgo de nuevos episodios de violencia en la región.