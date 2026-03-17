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IEE propone más presencia privada en infraestructuras ante su "destrucción" por la falta de inversión pública

La entidad advierte sobre el deterioro del sistema nacional de transporte y resalta la escasez de recursos estatales para modernizarlo, señalando la urgencia de incentivar el apoyo del sector empresarial mediante fórmulas mixtas y nuevas fuentes de financiamiento

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De acuerdo con el informe publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), entre 2018 y 2024 la inversión media anual en infraestructuras en España alcanzó los 10.500 millones de euros, es decir, una cifra situada 1.500 millones de euros por debajo del umbral de 12.000 millones necesario para contrarrestar la depreciación que sufren las infraestructuras a causa del uso y del paso del tiempo. Este déficit, recogido por el medio, pone de manifiesto la existencia de una brecha acumulada que, según ha advertido el IEE, no solo responde a la necesidad de una mayor inversión para el mantenimiento, sino también al incremento de la población y al crecimiento económico experimentado por el país en los últimos años.

El medio destacó que, durante la presentación de su informe titulado ‘La necesidad de aumentar las inversiones en infraestructuras en España’, el presidente y el director general del IEE, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, señalaron que en 2024 España destinó menos del 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) a infraestructuras. Esta proporción resulta inferior al 2,4% que se invertía en 2007. El dato cobra relevancia en el contexto de los 150.000 millones de euros adicionales que el Estado ha incorporado a sus ingresos desde 2019. Según consignó el IEE, esta situación contrasta con la falta de incremento en la inversión en infraestructuras, además de que algunas se han visto destruidas o deterioradas significativamente, en un periodo marcado también por la ausencia de presupuestos generales durante cuatro años.

Fernández de Mesa aludió a las consecuencias de la crisis financiera que estalló en 2008, afirmando que la caída de la inversión en los años posteriores tenía justificación por los problemas de financiación de ese momento. No obstante, expuso que, en el escenario actual de máximos históricos de ingresos públicos, no encuentra sentido a que no se refuerce el esfuerzo inversor. Según señaló el presidente del IEE, la inversión en infraestructuras “no ha sido, ni de lejos, una prioridad” para el Estado y pone el foco en la influencia directa que tiene la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) sobre este escenario.

El informe elaborado por el IEE planteó que, si España aspira a igualar el esfuerzo inversor público de la Unión Europea, debería sumar 10.500 millones de euros adicionales a su inversión anual actual. Para converger con el esfuerzo conjunto público-privado realizado en la UE, esta cifra ascendería a 19.000 millones anuales, y si el objetivo es igualar la renta per cápita de la UE, se necesitarían 55.000 millones adicionales cada año en inversiones. Según reportó el medio, en el caso específico del sector ferroviario, sería necesario incrementar en un 77% la inversión en mantenimiento por kilómetro para que España alcance el promedio europeo.

En declaraciones reunidas por el medio, Fernández de Mesa vinculó la insuficiencia en el gasto destinado a mantenimiento e inversión con incidentes recientes, como el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y la interrupción de servicios en tramos como el de Málaga. Para el IEE, estos acontecimientos reflejan las consecuencias directas de la falta de recursos y planificación en materia de infraestructura.

El IEE, según publicó la fuente, considera que el Estado podría carecer de la capacidad suficiente para afrontar las inversiones requeridas con fondos exclusivamente públicos, lo que lleva a la entidad a proponer un incremento de la colaboración público-privada. Fernández de Mesa indicó que será necesario diseñar mecanismos que permitan la participación del sector privado en el desarrollo y la modernización de las infraestructuras nacionales, además de explorar fórmulas mixtas y nuevas fuentes de financiación.

El informe también recogió recomendaciones de otras instituciones, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ha sugerido establecer una regla obligando a los gobiernos a invertir el mínimo necesario para que las infraestructuras no sufran depreciación y mantengan su valor con el tiempo. El presidente del IEE valoró positivamente esta propuesta, considerando que la adopción de este tipo de medidas ayudaría a estabilizar las inversiones y aseguraría el mantenimiento adecuado de activos públicos.

En relación con los métodos para reforzar la financiación, el IEE expresó interés en las medidas dirigidas a introducir peajes en autovías como vía para captar recursos. Según detalló Gregorio Izquierdo, la eliminación de peajes en ciertas autopistas, una decisión tomada por el Gobierno, ha derivado en un abandono de la inversión, ya que los contratos de concesión privada aseguraban la existencia de una inversión mínima continuada en tiempo y cantidad.

El director general del IEE argumentó que las iniciativas público-privadas en el sector de las infraestructuras favorecen la funcionalidad, la adecuación y la suficiencia de las mismas, y contribuyen a una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Bajo esta perspectiva, el instituto hace un llamado a reconsiderar el papel de los mecanismos de colaboración con el sector privado en la estrategia de inversión del Estado.

Según concluyó el medio, el IEE enfatizó la urgencia de buscar soluciones ante el deterioro del sistema nacional de transporte y subrayó la necesidad de atraer la implicación del sector empresarial a través del diseño de esquemas mixtos y la identificación de nuevas fuentes de financiación, ante un escenario de recursos estatales limitados.

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