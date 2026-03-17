Hasta el 58% de los nuevos proyectos de innovación en salud ya utilizan inteligencia artificial

El análisis de las 575 solicitudes recibidas desde 2016 en el marco del programa 'Emprende inHealth' detectó que solo el 7 por ciento de las candidaturas presentadas hace una década incluían inteligencia artificial, mientras que en la actualidad entre el 44 y el 58 por ciento de los nuevos proyectos de innovación en salud incorporan esta tecnología, según una de las principales conclusiones del informe '10 años de impacto'. La noticia, divulgada por el medio que publicó este estudio, subraya el aumento exponencial de la presencia de la inteligencia artificial (IA) en el sector sanitario y remarca el impacto que esto ha generado tanto en los procesos de atención médica como en el desarrollo de nuevas soluciones orientadas al bienestar del paciente.

De acuerdo con la información recopilada en el evento de presentación del informe, impulsado por la Fundación Unlimited y la farmacéutica Lilly, Leire Vega, directora de Comunicación y Marketing de Unlimited, señaló que la IA experimentó un crecimiento acelerado en la última década dentro de las propuestas de innovación en salud. Este avance se refleja en la proporción actual de proyectos que utilizan tecnología basada en IA, un incremento atribuido a la transformación digital generalizada en todos los ámbitos sanitarios.

Según detalló el medio, el programa 'Emprende inHealth' celebró su décimo aniversario destacando los resultados obtenidos tras años de colaboración entre emprendedores y profesionales experimentados del sector. Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly España y Portugal, destacó que el principal objetivo de la iniciativa reside en acelerar la llegada de la innovación a los pacientes. De acuerdo con Millán, las acciones impulsadas en el marco de este programa favorecieron la rápida implementación de soluciones creadas por emprendedores que identifican problemas y plantean alternativas para responder a las necesidades de la población.

El informe evidencia mejoras en la consolidación y sostenibilidad de los proyectos participantes. El porcentaje de iniciativas formalmente constituidas se incrementó del 71,4 al 96,1 por ciento, y las que alcanzan ingresos recurrentes subieron del 17,5 al 40,3 por ciento, según consignó el medio. Vega señaló que, pese a estos avances, la financiación sigue representando un desafío importante, dado que los ingresos no siempre llegan en las primeras fases del desarrollo.

El impacto de la colaboración empresarial y el apoyo a los emprendedores resultó en que 59 startups participaran en el programa, con la mayoría permaneciendo activas. Las estimaciones ofrecidas durante la presentación indican que las actividades desarrolladas impactaron a 1.200.000 personas entre pacientes, profesionales sanitarios e instituciones. Entre los aportes destacados por los participantes se incluye el voluntariado de empleados de Lilly, quienes compartieron experiencia y conocimiento con los nuevos proyectos.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Jaime del Barrio, asesor sénior en Salud y Ciencias de la Vida de la consultora EY, reclamó el establecimiento de un marco común para la evaluación y validación de proyectos innovadores en salud, abogando por una selección rigurosa basada en el valor que aportan al Sistema Nacional de Salud. Del Barrio insistió en que la próxima etapa debe centrarse en el desarrollo de una inteligencia artificial responsable, legal, ética y segura, enfatizando la importancia del liderazgo profesional y la capacitación del personal sanitario para adaptarse a las nuevas herramientas digitales.

El director de Operaciones de Lilly, Diego Guinea, resaltó la velocidad con que se ha producido el avance tecnológico, especialmente en la gestión y procesamiento de datos mediante IA. Guinea expresó que la integración de estas soluciones se perfila como una condición imprescindible para el futuro del cuidado de la salud y explicó que la colaboración entre el laboratorio y los emprendedores incluyó asesoramiento sobre los procesos de decisión, el desarrollo de propuestas de valor y la identificación de las vías adecuadas para acceder al mercado sanitario.

El CEO de Unlimited, Manuel Lencero, aportó que el programa desarrollado constituye una experiencia transformadora orientada a convertir el impacto social y sanitario en una ventaja competitiva tangible para las empresas emergentes. Lencero subrayó la importancia de basarse en datos y evidencias para demostrar el impacto positivo de la innovación.

Noelia López, CEO de Envita, empresa beneficiaria del programa, añadió que la experiencia permitió a su compañía generar pruebas concretas del impacto de sus innovaciones. Elena García, directora de Weber Data and Technology, enfatizó el papel de los datos y la IA para aportar un enfoque más humano a la atención sanitaria. Jesús Rodrigo, CEO de la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (CEAFA), identificó al paciente como principal beneficiario de las aplicaciones prácticas de la IA en salud, gracias al trabajo de los profesionales sanitarios.

Desde el Hospital Universitario del Sureste de Arganda del Rey, su directora gerente Paloma Casado consideró que la IA puede ofrecer avances significativos en las distintas áreas de la vida cotidiana y profesional. El doctor Sergio Vañó, del Hospital Universitario Ramón y Cajal, señaló que estas tecnologías tienen una influencia directa sobre el bienestar de los profesionales al reducir la presión y las cargas laborales asociadas a los procedimientos médicos.

La presentación finalizó con la visión de Manuel Marina-Breysse, cofundador y CEO de Idoven, quien subrayó la importancia de mantener un enfoque humano en la atención al paciente, aun con la integración creciente de las soluciones digitales y la inteligencia artificial, principio que, según informó el medio que difundió el informe, rige las líneas de innovación en el sector sanitario actual.