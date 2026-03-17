El Museo del Prado convierte su Claustro histórico en escenario de la escultura del siglo XIX

El Museo Nacional del Prado ha convertido su Claustro histórico en escenario de la escultura del siglo XIX, después de que haya terminado la reordenación de este espacio.

Las esculturas, reorganizadas conforme a criterios cronológicos, estilísticos y formales, permiten recorrer con mayor claridad la evolución del desnudo en el siglo XIX a través de algunos de los conjuntos más destacados de las colecciones del Prado.

Así, el nuevo discurso incorpora 'Venus y Marte', del entorno de Canova; el 'Cupido' de José Álvarez Bouquel; y 'La Caridad romana' de Antonio Solá, obras que se suman a las ya.

Así, el recorrido comienza con 'Venus y Cupido', modelado por José Ginés en 1807, un grupo que demuestra la asimilación del canon neoclásico sin necesidad de formación en Roma. Junto a él se presenta el 'Joven con un cisne' de José Álvarez Cubero, inspirado directamente en la obra y enseñanzas de Antonio Canova, con quien se formó en la capital italiana.

Del entorno directo de Canova procede 'Venus y Marte', realizado entre 1820 y 1830, donde la armonía entre las figuras simboliza la unión entre la guerra y la paz. A esta obra se suma el 'Cupido' de José Álvarez Bouquel, tallado hacia 1828.

Otro de los episodios del del conjunto es la figura de 'Hermes/Mercurio', iniciada por Bertel Thorvaldsen y concluida en 1824 por sus colaboradores tras una caída y la aparición de vetas en el mármol.

"Este infortunio técnico, lejos de restar importancia a la obra, la integra en la narrativa del taller neoclásico y en la búsqueda constante de la pureza material como principio estético fundamental", explica el Prado.

La reordenación museográfica del Claustro permite también contextualizar la intensidad de 'La Caridad romana' de Antonio Solá, interpretada con una contención característica del neoclasicismo aprendido junto a Thorvaldsen.

Más adelante, el visitante encuentra la 'Esclava' de Scipione Tadolini (1862). El recorrido concluye con el retrato de 'Charles Bennet Lawes', realizado por John Henry Foley hacia 1872. La figura, concebida como un atleta victorioso en reposo, combina realismo anatómico y una sensibilidad clásica.