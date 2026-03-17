El MoMa se alía con la Met Opera y explora el último sueño de Frida Kahlo y Diego Rivera

La representación visual dominante en la entrada de la nueva exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta una maqueta teatral: Frida Kahlo, sentada frente a una cama azul custodiada por dos esqueletos, bajo la observación de Diego Rivera desde una estructura de madera, todo bajo la presencia de un gran árbol rojo. A partir de este montaje, que traslada a los visitantes al núcleo dramático de la muestra, el MoMa conecta elementos escénicos y visuales para sumergir al público en el universo creativo y simbólico de Frida Kahlo y Diego Rivera, dos de los artistas mexicanos más influyentes del siglo XX. El medio EFE detalló que la apertura al público de esta experiencia titulada “Frida and Diego: The Last Dream” tendrá lugar el 21 de marzo y que la exposición se integra con la ópera “El Último sueño de Frida y Diego”, fruto de una alianza institucional con la Metropolitan Opera de Nueva York.

La puesta en escena operística, que se estrenará el 14 de mayo en la Met Opera con la soprano Isabel Leonard y el barítono Carlos Álvarez en los roles principales, cuenta con libreto de Nilo Cruz y música compuesta por Gabriela Lena Frank. Según describió EFE, la trama explora un reencuentro ficticio: durante la celebración del Día de Muertos, Diego Rivera intenta invocar a Frida Kahlo, quien falleció en 1954, para que regrese a la vida; la pintora rechaza esa invitación. El MoMa acompaña la ópera con una muestra que reúne más de 40 obras de ambos artistas y escenografía diseñada por el escenógrafo y codiseñador de vestuario Jon Bausor, quien explicó a la prensa que el escenario central de la sala contiene un árbol rojo que atraviesa una cama azul y extiende sus ramas sobre un espejo suspendido del techo. Según definió Bausor, este árbol cumple la función de tótem: su estructura retorcida y confinada evoca la liberación hacia el cielo, metáfora visual que remite a distintos trabajos de Kahlo.

De acuerdo con EFE, la pieza “Árbol de la esperanza, mantente fuerte”, expuesta junto a la estructura escénica, muestra a una Frida sentada en una silla con un traje tradicional de tehuana y lágrimas en los ojos; tras ella, una segunda Frida yace sobre una camilla de hospital mostrando las heridas en su espalda desnuda. Esta composición visual resume tanto el dolor físico de la artista como el arraigo a su identidad cultural. En la sala también se muestran obras como “Mis abuelos, mis padres y yo”, que reinterpreta el árbol genealógico con una Frida representada desde el estado de cigoto, pasando por el de feto hasta su niñez, así como “Fulang-Chang y yo”, “Retrato con pelo corto” y “Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos”.

Respecto a la selección de obras de Diego Rivera, el museo presenta más de veinte trabajos, en su mayoría bocetos destinados a vestuarios y escenografías para el ballet “H.P. (Horsepower)”, acompañados por un imponente mural de Rivera donde plasma al líder revolucionario Emiliano Zapata empuñando un machete de caña de azúcar y vestido como campesino. El medio EFE puntualizó que los organizadores de la exposición buscaron reflejar el compromiso de ambos artistas con las tradiciones populares mexicanas, elemento fundamental en la producción artística de Kahlo y Rivera.

Beverly Adams, curadora de arte latinoamericano del MoMa, declaró a EFE que la colaboración con la Met Opera surgió debido al interés compartido en el valor de la cultura mexicana. Adams enfatizó la importancia que tenía para Kahlo y Rivera observar y destacar las tradiciones indígenas y resaltar lo mexicano en cada obra, perspectiva que se refleja en títulos como “Festival de las Flores: Fiesta de Santa Anita”, donde Rivera representa con colores brillantes una festividad tradicional de México.

La influencia de los pueblos originarios y la iconografía nacional también se percibe en los elementos utilizados para la ópera, cuya indumentaria incorpora bordados confeccionados por artesanas de Oaxaca y otras regiones de México, según reportó EFE. Esta integración de las artes visuales y escénicas pretende difundir el legado de Kahlo y Rivera, ampliando su alcance y subrayando su permanencia en el arte contemporáneo y en la identidad cultural mexicana.

La muestra “Frida and Diego: The Last Dream”, en palabras de Adams registradas por EFE, funcionará como un paso adicional en la difusión global de la obra y trayectoria de Kahlo y Rivera y como un símbolo de la huella compartida por ambos en el campo artístico y en la cultura internacional.