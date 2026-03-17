Agencias

El Ejército israelí asegura haber atacado el cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán

Fuentes militares afirman que instalaciones clave bajo control iraní en la capital resultaron gravemente dañadas en un ataque realizado por fuerzas israelíes, mientras aumentan las tensiones regionales y Teherán investiga explosiones en zonas estratégicas según medios locales

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Declaraciones de fuentes militares indican que las instalaciones situadas en el este de Teherán, consideradas estratégicas para la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán, sufrieron daños considerables tras un ataque de fuerzas israelíes, según consignó el medio iraní Sepah News. La noticia se produce en medio de un incremento de la tensión regional, al tiempo que las autoridades iraníes investigan el origen de varias explosiones escuchadas durante la noche en sectores clave de la capital.

Según informó el Ejército israelí citado por Sepah News y otros medios internacionales, la Fuerza Aérea de Israel, con apoyo de su Departamento de Inteligencia de la Armada, habría dirigido un ataque directamente contra el cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní. De acuerdo con el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el edificio forma parte de un complejo militar importante bajo control de Teherán, localizado en el este de la ciudad. El vocero resaltó que la instalación ha sido utilizada durante años por altos mandos del cuerpo militar para coordinar actividades consideradas hostiles hacia Israel y otras naciones de la región.

El medio Sepah News detalló que a raíz del ataque, la defensa antiaérea en la zona habría sido activada y se reportaron sonidos de explosiones provenientes de distintos puntos estratégicos de la capital iraní, aunque las autoridades locales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance preciso de los daños y la procedencia de las detonaciones.

El Ejército israelí, a través de diversos comunicados recogidos por Sepah News, acusó al cuerpo militar iraní de ser "directamente responsable de violar la libertad de navegación internacional" y vincula a la Armada de la Guardia Revolucionaria con la realización de "operaciones terroristas contra buques civiles" en aguas de Medio Oriente. El portavoz de las FDI sostuvo que este ataque busca mermar la capacidad operativa de la Guardia Revolucionaria para promover y ejecutar acciones armadas orientadas contra intereses israelíes y el flujo del comercio y la navegación en la región.

El contexto del incidente está marcado por la reciente escalada entre Irán e Israel, agravada tras la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra objetivos estratégicos iraníes, provocando respuestas de Teherán con acciones hostiles en represalia, de acuerdo con los reportes publicados por Sepah News.

Los informes difundidos por la prensa iraní remarcan la incertidumbre respecto al número de instalaciones alcanzadas y al saldo exacto de víctimas, ya que las autoridades oficiales de Irán han evitado emitir pronunciamientos concluyentes hasta finalizar las indagaciones. Sepah News, vinculado a la Guardia Revolucionaria, confirmó que el suceso generó preocupación entre la población local y dentro del estamento político-militar iraní.

Conforme informaron las FDI citadas en Sepah News, Israel atribuye a la Guardia Revolucionaria y específicamente a su Armada, una estrategia activa de respaldo y ejecución de “complots” en el ámbito marítimo, que incluirían atentados o sabotajes contra buques y rutas comerciales consideradas vitales para la economía global y la estabilidad política en Oriente Próximo.

Las manifestaciones del Ejército israelí aluden a un daño considerable sobre las “actividades en curso” que el cuerpo militar iraní desarrolla tanto en apoyo a grupos especiales como en la planificación de operaciones dirigidas a afectar la seguridad marítima y la estructura de alianzas regionales. Según sostuvo la comunicación oficial israelí publicada por Sepah News, los ataques buscan específicamente debilitar la capacidad logística y estratégica de la Armada iraní dependiente de la Guardia Revolucionaria.

El suceso ocurrido este martes fue precedido de una sucesión de episodios que incluyen ataques previos, represalias y amenazas recíprocas entre Irán, Israel y sus aliados, lo que ha suscitado la atención de la comunidad internacional ante el potencial de nuevos enfrentamientos. Los reportes de Sepah News dan cuenta de las investigaciones actualmente en marcha por parte de organismos estatales iraníes para recabar información ante la multiplicidad de versiones y testimonios sobre las explosiones registradas.

Por el momento, la ausencia de informes oficiales detallados por parte de las autoridades de defensa iraníes ha generado un clima de expectación dentro y fuera de Irán, mientras los eventos recientes elevan el nivel de alerta en la región, tal como recogió el portal Sepah News y replicaron otros medios internacionales especializados en seguridad y defensa.

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