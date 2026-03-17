El Congreso votará la próxima semana el decreto ley de medidas por la guerra de Irán

El Congreso debatirá y votará el próximo jueves, 26 de marzo, el decreto ley con medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán que el Gobierno todavía está ultimando y que se prevé aprobar este viernes en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

El Ejecutivo está negociando a varias bandas con los agentes sociales, la industria y los grupos políticos el contenido de ese decreto que se aprobará este viernes para afrontar la espiral inflacionista desatada por el conflicto, especialmente en los precios de la energía.

Como todo decreto ley, su entrada en vigor es inmediata pero después tiene que someterse a votación en el Congreso para su convalidación o derogación en un plazo de treinta días. En la Junta de Portavoces de este martes se ha decidido que, cuando el decreto ley llegue al Congreso, se calificará rápidamente en la Mesa de la Cámara para incluirlo en el Pleno de la próxima semana y así no demorar más la convalidación.