Agencias

El Congreso votará la próxima semana el decreto ley de medidas por la guerra de Irán

Guardar

El Congreso debatirá y votará el próximo jueves, 26 de marzo, el decreto ley con medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán que el Gobierno todavía está ultimando y que se prevé aprobar este viernes en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

El Ejecutivo está negociando a varias bandas con los agentes sociales, la industria y los grupos políticos el contenido de ese decreto que se aprobará este viernes para afrontar la espiral inflacionista desatada por el conflicto, especialmente en los precios de la energía.

Como todo decreto ley, su entrada en vigor es inmediata pero después tiene que someterse a votación en el Congreso para su convalidación o derogación en un plazo de treinta días. En la Junta de Portavoces de este martes se ha decidido que, cuando el decreto ley llegue al Congreso, se calificará rápidamente en la Mesa de la Cámara para incluirlo en el Pleno de la próxima semana y así no demorar más la convalidación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La AEPD lanza 'Los deepfakes no son una broma', una iniciativa que llama a actuar con "prudencia" en Internet

El organismo responsable de velar por la privacidad refuerza la alerta sobre el auge de imágenes falsas generadas por inteligencia artificial, pidiendo máxima responsabilidad y recomendando siempre verificar la autenticidad antes de compartir contenido multimedia en redes sociales

La AEPD lanza 'Los deepfakes

Argelia anuncia la muerte de cuatro "narcotraficantes armados" en una operación del Ejército

El Ministerio de Defensa argelino informó que, como parte de las acciones para proteger las fronteras y frenar el contrabando, se incautaron armas, vehículos, millón y medio de psicotrópicos y equipos de comunicación durante la intervención militar

Argelia anuncia la muerte de

La vicealcaldesa traslada la admiración de Madrid al equipo español de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina

La vicealcaldesa traslada la admiración

Raphinha, Güler y Molina lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

Raphinha, Güler y Molina lideran

Terelu Campos estalla ante las críticas al nuevo libro de Alejandra Rubio: "Porque es mi hija, puede ser"

Mientras aumenta la expectación ante la inminente publicación de la obra de la joven autora, su madre salió al paso de los cuestionamientos en redes, defendiendo públicamente su esfuerzo y afirmando: “Terminarlo no ha sido fácil, pero merece una oportunidad”

Terelu Campos estalla ante las