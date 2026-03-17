Costa dice estar alineado con Von der Leyen y ve a la UE "campeona" del orden internacional basado en normas

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, subrayó que la Unión Europea atraviesa un momento de grandes desafíos internacionales, advirtiendo que la guerra en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz traen repercusiones directas sobre la seguridad, el coste de la energía y la estabilidad internacional. Según indicó en entrevista a European Newsroom (ENR), recogida por Europa Press, Costa manifestó que esta guerra es resultado de un conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en la que el bloque comunitario no participa, y lamentó la falta de comunicación previa de los aliados transatlánticos con Bruselas.

La crisis desatada desde el 28 de febrero en Oriente Próximo llevó a la Unión Europea a instar "a todas las partes a abstenerse de actuar y detener esta guerra", así como a exigir que se dé una oportunidad real a la diplomacia como única vía para frenar la escalada. De acuerdo con declaraciones recogidas por Europa Press, Costa reafirmó la condena europea a los ataques iraníes contra Estados vecinos y el Golfo, y señaló la importancia de "garantizar la libertad de navegación" en el estratégico estrecho de Ormuz, considerado la principal ruta de transporte de petróleo y gas del planeta.

El dirigente portugués alertó sobre el impacto humanitario de la guerra y el posible incremento de amenazas terroristas en territorio europeo. Tal como precisó el medio, Costa mostró su preocupación por las consecuencias que esta situación tiene sobre el orden internacional basado en normas, una de las piedras angulares de la política exterior europea. Remarcó que la estabilidad en Oriente Próximo solo es posible si la comunidad internacional impide que Irán desarrolle capacidades nucleares.

Sobre el reciente debate interno generado tras declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, respecto a la vigencia del sistema internacional basado en reglas, Costa aclaró su posición. "La presidenta Von der Leyen ya tuvo la oportunidad de explicar que algunas personas malinterpretaron lo que dijo. Aclaró muy bien cuál es su opinión en el discurso que pronunció en el Parlamento Europeo. Creo que estamos plenamente alineados", explicó Costa, tal como informó Europa Press. A su juicio, ambos altos cargos mantienen una postura común en la defensa del Derecho Internacional y el respaldo a Naciones Unidas, aunque puntualizó que no existe acuerdo en todos los aspectos, lo cual consideró lógico.

La reacción europea ante la actuación de Teherán y el bloqueo del estrecho de Ormuz refleja, en palabras de Costa, una posición unánime de condena y de exigencia de distensión entre las partes enfrentadas. Según relató a ENR, la UE considera imprescindible que la diplomacia sustituya al enfrentamiento para restablecer la libertad de navegación y reducir el riesgo de perturbaciones energéticas.

Preguntado sobre la postura del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el posible alineamiento de otros líderes europeos frente al ataque estadounidense e israelí contra Irán, Costa evitó profundizar en posturas nacionales. No obstante, defendió que la Unión Europea demuestra unidad en su apuesta por el Derecho Internacional, el multilateralismo y el respaldo a la ONU, recogió Europa Press, y destacó que la UE representa una "campeona" del orden mundial basado en normas.

Al analizar las implicaciones de la guerra, António Costa reconoció una profunda inquietud sobre los efectos que la escalada bélica podría generar tanto en el sistema internacional como en los ciudadanos europeos. Según declaró al consorcio de medios, Europa observa con atención el aumento potencial de los costes energéticos, relacionado directamente con la inestabilidad en las rutas de suministro, y el auxilio que la diplomacia podría proporcionar para evitar nuevas tensiones.

Al repasar el contexto en el que Von der Leyen declaró que la UE "ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial" y que tampoco puede confiar plenamente en un sistema internacional de reglas para defender sus intereses, Costa apuntó que la presidenta ya matizó sus palabras en una intervención posterior en la Eurocámara. Según resumió Europa Press, el presidente del Consejo Europeo valoró estas aclaraciones como una reafirmación del compromiso absoluto europeo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las leyes internacionales.

Costa concluyó que, aunque existen diferencias naturales entre los máximos mandatarios de la UE, estas no afectan los asuntos fundamentales que defiende la Unión, en especial el respeto a la legalidad internacional, la cooperación multilateral y el refuerzo del papel de Naciones Unidas frente a los grandes desafíos globales, consignó Europa Press.