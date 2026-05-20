Randy Villegas, el mecánico y educador aspirante a un escaño del Congreso de EEUU

Ana Milena Varón

Los Ángeles, 20 may (EFE).- El mecánico y educador Randy Villegas busca ganar uno de los distritos de California más competidos al Congreso de EE.UU. para luchar por las familias trabajadoras como la de él y defenderlas de los intereses corporativos que, según dijo a EFE, buscan sólo ganancias para sus accionistas.

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El hispano es uno de los tres aspirantes que compiten por el redibujado distrito 22 de California, una zona rural al norte de Los Ángeles representada desde 2013 por el congresista republicano David Valadao.

Villegas, de 31 años, dijo en entrevista con EFE que su candidatura es una alternativa a los típicos aspirantes al Congreso estadounidense que no representan a los hogares obreros del país afectados por la inflación, la falta de vivienda y acceso a la salud, entre otras decenas de retos.

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“Crecí en una familia que siempre estuvo trabajando, trabajé cada domingo en el mercado con mi familia y en el taller de mecánica del que hoy soy dueño, y entiendo las necesidades que se sufren”, dice con orgullo el latino, hijo de inmigrantes mexicanos de Michoacán y Guerrero.

Esos empleos los combinó con sus estudios hasta ganar una beca con la que obtuvo un doctorado en ciencias políticas. Su disertación de 300 páginas evalúa los males que por décadas han aquejado la política del Valle Central de California, una de las regiones agrícolas más productivas del mundo.

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Desde entonces, ha compaginado su labor en el taller con la de profesor en una universidad y ha dado sus primeros pasos en la política al ganar un puesto en la Junta Escolar de Visalia. Ahora ha decidido entrar en una de las carreras más reñidas de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Villegas, Valadao y la asambleísta demócrata Jasmeet Bains, compiten en las primarias del próximo 2 de junio, cuando se espera que avancen dos aspirantes, sin importar el partido al que pertenezcan, para enfrentarse en las elecciones de noviembre.

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Según una encuesta de Data for Progress revelada la semana pasada, Villegas tendría 25 % de la intención de voto, detrás del 44 % de Valadao, pero sobre el 21 % de Bains.

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El hispano destaca que ha ganado un gran apoyo a su campaña porque, a diferencia de sus oponentes, no ha adquirido compromiso con grandes corporaciones que promueven políticas en beneficio de sus accionistas.

“Mi mamá siempre me ha dicho 'dime con quién andas y te diré quién eres' y creo que lo mismo se puede decir en la política: dime quien te está dando dinero y yo te digo en realidad para quién estás trabajando”, señala.

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Con esa consigna, Villegas ha recaudado "sin compromisos" más de 1,3 millones de dólares en donaciones. Además, ha recibido el apoyo de decenas de voluntarios que le están ayudando a tocar puertas.

Pero el latino no logró el respaldo del Partido Demócrata. Incluso, fracciones como el Comité de Campaña del Congreso Demócrata (De Rojo a Azul) dieron su apoyo a Bains, conocida por sus posiciones moderadas y sus votos en contra de propuestas de ley de su propio partido.

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Pero, para Villegas, lo importante es el apoyo de los votantes. Asegura que las cuentas, deudas y enfermedades "no preguntan si las personas son demócratas o republicanos" y que ha escuchado quejas de residentes de todos los espectros políticos.

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"Un alcalde republicano me ha dado su apoyo, al igual que Dolores Huerta y Bernie Sanders", indica.

Afirma que sus propuestas, entre las que se cuentan el acceso universal a la salud y la restauración de programas de ayuda a las familias de bajos recursos desmantelados o reducidos por la Administración del presidente Donald Trump, han recibido gran apoyo.

“Esas ayudas marcan el progreso en las familias. De no ser por algunas de esas oportunidades no estaría aquí ahora pagando impuestos y generando empleo”, afirma Villegas.

También promete enfrentar la crisis del agua que afecta a su distrito y luchar por la protección de los derechos de los trabajadores agrícolas y de los inmigrantes, así como convertirse en "una verdadera voz de los de abajo". EFE

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