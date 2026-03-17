Tokio recibió advertencias directas de Pekín para poner fin a sus actividades en las aguas cercanas al archipiélago de las islas Senkaku, después de que la Guardia Costera de China expulsara a un barco pesquero japonés que, según autoridades chinas, había invadido ese sector marítimo disputado. Según informó la Guardia Costera de China en un comunicado emitido el martes, este episodio tensó aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países en una de las zonas clave del Asia-Pacífico.

De acuerdo con el comunicado recogido por la fuente, el 16 de marzo el pesquero japonés identificado como "Asamaru" cruzó hacia lo que Pekín considera aguas territoriales chinas en torno a las islas Diaoyu, denominación utilizada en China para este archipiélago. Ante ello, los guardacostas chinos implementaron lo que describieron como "medidas administrativas necesarias" e hicieron advertencias para que la embarcación japonesa abandonara el área. Según publicó la Guardia Costera de China, la respuesta se ajustó a la legislación nacional china con el objetivo de resguardar soberanía y derechos marítimos en la zona. Además, las autoridades de Beijing instaron a las autoridades japonesas a cesar toda acción que consideren una violación o provocación en esas aguas.

Como parte de la respuesta, China informó que mantendrá operaciones de vigilancia en las proximidades de estas islas con el propósito declarado de proteger intereses y soberanía. El medio consignó que la actual tensión forma parte de un prolongado conflicto diplomático entre Pekín y Tokio relacionado con la propiedad y el control de este grupo de islas, las cuales permanecen deshabitadas y se encuentran en el mar de China Oriental. Desde 1972, su administración formal recae en Japón, que se refiere a ellas como las islas Senkaku.

El medio detalló que para Beijing, la protección de las islas Diaoyu se encuadra en sus extensas reclamaciones territoriales en el Pacífico. Estas reclamaciones no se limitan a las Senkaku/Diaoyu sino que incluyen otras áreas en el mar de China Meridional, donde China mantiene diferendos con varias naciones. Tales disputas se han transformado en un punto central de fricción geopolítica en la región.

En relación con la postura japonesa, si bien las islas son administradas por Tokio, ambas naciones mantienen reclamaciones firmes y han protagonizado numerosos incidentes de este tipo en los últimos años. Además, la fuente recordó que Taiwán también reclama derechos sobre estas mismas islas, refiriéndose a ellas como Diaoyutai. No obstante, Taiwán ha optado por un enfoque diferente, estableciendo acuerdos de acceso con Japón en beneficio de sus pescadores, aunque no se ha involucrado de forma activa en los incidentes marítimos recientes vinculados con la disputa sinojaponesa.

La historia reciente de las Senkaku/Diaoyu refleja una permanente vigilancia y patrullaje por parte de los servicios de guardacostas de las tres partes involucradas, mientras los gobiernos defienden sus intereses sobre recursos pesqueros y posibles yacimientos energéticos en las aguas circundantes. Tal como reportó la fuente, el episodio forma parte de una serie de interacciones que suelen incrementar la tensión diplomática y militar en un escenario donde cualquier incidente, aunque sea menor, puede generar repercusiones en el contexto regional.

El comunicado chino incluyó advertencias específicas dirigidas a Japón, enfatizando que “debe cesar de inmediato toda violación y acto de provocación en dichas aguas". Los guardacostas de China aseguraron que el monitoreo marítimo se sostendrá mientras persistan las reclamaciones rivales sobre el archipiélago. Al mismo tiempo, las declaraciones oficiales reiteraron el compromiso de seguir empleando medios legales y administrativos ante lo que consideran incursiones no autorizadas.

El medio también subrayó que el enfrentamiento diplomático en torno a estas islas cobra relevancia estratégica debido a la localización geográfica, que convierte al área en un punto crítico para las rutas comerciales y el acceso a recursos pesqueros. La vigilancia en la región se ha incrementado en paralelo con el endurecimiento de posiciones por parte de Pekín.

De acuerdo con las fuentes oficiales citadas, los incidentes como el presentado en marzo, relacionados con barcos pesqueros o patrulleras, constituyen episodios recurrentes que contribuyen a mantener el litigio como tema central en la agenda bilateral sinojaponesa. Con cada nueva acción, aumentan las preocupaciones sobre la posibilidad de escalada, según detalló la Guardia Costera de China en sus mensajes públicos más recientes.