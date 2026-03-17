BOOX presenta una tableta de tinta electrónica con pantalla retroiluminada dentro de la familia eInk Go 10.3 (Gen II)

La introducción de la iluminación frontal regulable por parte de BOOX en su nueva tableta Go 10.3 (Gen II) Lumi representa el debut de una pantalla retroiluminada en la línea de dispositivos eInk de la compañía. Esta característica facilita la lectura y el trabajo tanto bajo la luz del sol como en entornos con poca iluminación, al permitir la alternancia entre una luz fría adecuada para el día y un brillo ámbar más suave pensado para la noche. Según publicó la agencia Europa Press, la marca ha lanzado la gama Go 10.3 (Gen II), orientada a la productividad y el bienestar visual, con énfasis en la protección ocular y la versatilidad de uso tanto en el entorno profesional como personal.

De acuerdo con Europa Press, la familia Go 10.3 (Gen II) incluye dos dispositivos: la edición estándar y la versión Lumi. Ambas presentan una pantalla de tinta electrónica monocroma de 10,3 pulgadas con alta definición (300 ppp), diseñadas para evitar la fatiga ocular incluso tras largos periodos de uso y eliminar reflejos molestos, lo que facilita la visualización de contenidos en exteriores y bajo distintas fuentes de luz. BOOX subraya que estos modelos constituyen un espacio pensado para quienes buscan concentrarse en sus tareas de lectura, escritura y organización de ideas sin distracciones, en cualquier lugar.

El fabricante destaca que las nuevas tabletas se dirigen a usuarios que requieren movilidad constante y buscan un dispositivo equilibrado para combinar trabajo y vida personal. El modelo estándar mantiene la continuidad respecto a sus predecesores tanto en tamaño como en diseño, con un perfil delgado de 4,6 mm en la versión básica y de 4,8 mm en la Lumi. Ambos mantienen líneas estilizadas y minimalistas, según puntualizó la tecnológica.

El rendimiento energético también forma parte de los aspectos destacados por la empresa. Las tabletas incorporan una batería de 3.700 mAh, con la que según Europa Press, BOOX asegura semanas de autonomía con una sola carga, lo que posibilita realizar tareas fuera del hogar o de la oficina sin dependencia de enchufes frecuentes.

En lo que respecta a las herramientas para el trabajo creativo y la organización, la compañía informa que ambos modelos están equipados con el nuevo stylus InkSense Plus. Este accesorio ofrece 4.096 niveles de sensibilidad a la presión y reconoce la inclinación, facilitando una experiencia de escritura y dibujo precisa, natural y equiparable al uso del papel. Europa Press reportó, además, que la última versión del firmware de BOOX añade opciones avanzadas para la gestión de notas y documentos, como las funciones de Lazo, Insertar, Esquemas y Etiquetas. Estas utilidades potencian la productividad y el orden, permitiendo a los usuarios gestionar bocetos, esquemas y cualquier archivo sin dificultad.

Otro elemento relevante es la incorporación del sistema operativo Android 15, lo que otorga a estas tabletas acceso total a las aplicaciones de Google Play Store. BOOX detalla que la integración de un procesador de ocho núcleos favorece el desempeño eficaz y la multitarea, proporcionando una experiencia ágil y estable. Tanto el modelo estándar como la Lumi cuentan con 64 GB de almacenamiento interno y admiten 26 tipos de archivos diferentes. Incluyen, además, la aplicación NeoReader de la propia BOOX, la cual mejora las opciones de lectura y anotaciones en libros digitales.

Según consignó Europa Press, la tableta Go 10.3 (Gen II) Lumi está disponible a un precio de 449,99 euros, mientras que la versión estándar se comercializa en 419,99 euros. BOOX sostiene que esta nueva línea responde a las necesidades de quienes requieren herramientas fiables para mantener la productividad y el enfoque tanto en el trabajo como en el estudio o en actividades personales, en un dispositivo portátil y capaz de adaptarse a múltiples entornos.