Aumentan a 71 los muertos por las lluvias e inundaciones en Kenia

Nairobi, 17 mar (EFE).- Al menos 71 personas murieron en Kenia por las fuertes lluvias que han golpeado recientemente el país, especialmente Nairobi, confirmó este martes el Ministerio del Interior, después de que un fuerte temporal provocara de nuevo inundaciones durante el fin de semana en la capital keniana.

El balance fue actualizado después de que las autoridades notificasen la muerte de otras tres personas en Nairobi, una en la Región Oriental y otra en la costa, según medios locales.

En el recuento oficial previo al de este martes, que era de 66 muertos, se incluían 50 hombres, ocho mujeres y ocho niños.

Nairobi también era la zona más afectada, al concentrar 33 muertos; seguida de la Región Oriental, con 18; del Valle del Rift, con ocho; de Nyanza, con cuatro; de la costa, con dos; y la región central, con uno.

Hasta 2.000 familias se han visto obligadas a desplazarse como consecuencia de los daños causados en viviendas e infraestructuras, como carreteras y puentes, lo que también dificulta la recuperación de las comunidades afectadas.

La Policía pidió a la población que se mantenga alerta ante la "persistencia de las lluvias" en varias partes del país, y recomendó seguir las recomendaciones y avisos del Departamento Meteorológico de Kenia (KMD, por sus siglas en inglés) y otros organismos gubernamentales.

Debido a la grave situación en algunas regiones por el riesgo de nuevas inundaciones, las autoridades instaron a la población a evitar las zonas bajas y riberas de los ríos, que son precisamente las más afectadas por las crecidas.

Las lluvias que provocaron estas inundaciones, según el KMD, son parte de una "racha húmeda prolongada" que comenzó a mediados de febrero de 2026 y que ha provocado la saturación de los sistemas de drenaje.