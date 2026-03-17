Agencias

Argelia anuncia la muerte de cuatro "narcotraficantes armados" en una operación del Ejército

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Las autoridades de Argelia han anunciado la muerte de cuatro "narcotraficantes armados" en una operación llevada a cabo "en el marco de los esfuerzos para garantizar la seguridad en las fronteras y combatir las actividades de contrabando".

El Ministerio de Defensa argelino ha indicado que los militares recuperaron además un fusil de asalto tipo Kalashnikov, así como munición y dos vehículos todoterreno en los que "había 1,6 millones de pastillas psicotrópicas", así como varios aparatos de comunicación.

"Los resultados de esta operación se suman a otras operaciones cualitativas llevadas a cabo a diario contra estos criminales por destacamentos del Ejército y los diversos servicios de seguridad en territorio nacional", ha señalado, antes de reiterar que el objetivo es "garantizar la seguridad en las fronteras e impedir cualquier intento de dañar la seguridad de los jóvenes".

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